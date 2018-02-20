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20 февраля 2018, 17:04



В Пенсионном фонде Норильска прокомментировали появление искусственно созданной очереди

«Норильские новости» попросила представителей Пенсионного фонда Норильска прокомментировать создавшуюся ситуацию. По словам специалистов фонда, поставить автомат к диспетчеру они были вынуждены по ряду причин. «Во-первых, были не единичные случаи, когда люди, пришедшие первыми, получали талоны, а потом торговали ими – продавали тем, кто пришел позже. Это вызывало жалобы. Во-вторых, у нас вывешено объявление о том, что талоны можно получить вне очереди. Так что граждане могут воспользоваться этим правом в любую минуту. При этом талоны просто «ставят вас на очередь», а диспетчер назначает определенное время, и вы можете подойти на прием к специалисту в указанный час. Собственно, за этим и нужно стоять в очереди к диспетчеру.», - пояснила собеседница.

Просмотров:247 Сегодня в социальных сетях появилось сообщение о большой очереди в местном Пенсионном фонде. Как пишут в комментариях норильчане, очередь возникает из-за того, что стойка регистрации электронной очереди, выдающая талоны, находится за перегородкой диспетчера, и чтобы получить талон, нужно отстоять общую очередь.«Норильские новости» попросила представителей Пенсионного фонда Норильска прокомментировать создавшуюся ситуацию.По словам специалистов фонда, поставить автомат к диспетчеру они были вынуждены по ряду причин.«Во-первых, были не единичные случаи, когда люди, пришедшие первыми, получали талоны, а потом торговали ими – продавали тем, кто пришел позже. Это вызывало жалобы. Во-вторых, у нас вывешено объявление о том, что талоны можно получить вне очереди. Так что граждане могут воспользоваться этим правом в любую минуту. При этом талоны просто «ставят вас на очередь», а диспетчер назначает определенное время, и вы можете подойти на прием к специалисту в указанный час. Собственно, за этим и нужно стоять в очереди к диспетчеру.», - пояснила собеседница.