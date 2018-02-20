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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:43 Представителей норильских некоммерческих организаций собрали за круглый стол
18:29 Сведения о доходах и имуществе чиновники будут не только размещать на сайте администрации Норильска, но и предоставлять губернатору края
18:15 В правила землепользования и застройки в Норильске внесли изменения. Соответствующее решение приняли сегодня депутаты горсовета
17:58 Глава города Ринат Ахметчин провел в Талнахе выездное совещание, в ходе которого осмотрел реконструируемый детский сад №69 по Байманской, 21
17:56 Две медали на пятерых. Юные норильские боксеры выступили на первенстве Сибири в Омске
17:53 Словесная перепалка переросла в серьезное преступление. 20-летний парень предстанет перед судом за разбойное нападение
17:32 На 78-м году жизни скончался почетный гражданин Норильска Казбек Каргинов
17:30 25 лет назад состоялось первое новоселье в Оганере
17:18 Сегодня стал известен режим работы почтовых отделений Норильска в предстоящие предпраздничные и праздничные дни
17:04 В Пенсионном фонде Норильска прокомментировали появление искусственно созданной очереди
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