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20 февраля 2018, 17:18

Сегодня стал известен режим работы почтовых отделений Норильска в предстоящие предпраздничные и праздничные дни


В четверг 22 февраля и в среду 7 марта почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.
23 и 8 марта являются выходными для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков производиться не будут.
В субботу, 24 февраля, отделения Почты России будут оказывать услуги по установленному режиму работы. В пятницу 9 марта будут работать по графику субботы.
25 февраля, 10 и 11 марта все отделения будут работать согласно установленному графику.
Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.
Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

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