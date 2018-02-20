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20 февраля 2018, 17:30



25 лет назад состоялось первое новоселье в Оганере



Просмотров:223 20 февраля 1993 года началось заселение нового района Оганер. В этот день в ЖЭУ на историческом чаепитии первым новоселам торжественно вручили ключи от квартир, а начальник ЖЭУ Анатолий Дейчук получил символический ключ от всего Оганера. Первый ордер на трехкомнатную квартиру в доме № 6 по ул. Югославской был вручен рабочему медного завода Наилю Хамидуллину. Его семья с детьми и внуками всемером жила в двухкомнатной «хрущевке», дожидаясь заветного переезда. Первыми жилыми домами Оганера, которые госкомиссия приняла 30 декабря 1992-го, были дома № 6 и 8 на ул.Югославской и дома № 3, 7, 11, 13 и 46 на ул.Озерной. Сейчас в районе Оганер живет около 8 тысяч жителей.