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20 февраля 2018, 17:32



На 78-м году жизни скончался почетный гражданин Норильска Казбек Каргинов

Почти полвека Казбек Георгиевич посвятил горному делу в Заполярье. Окончив в 1962 году СКГМИ, Каргинов начал работу на Норильском горно-металлургическом комбинате, где строил шахты и рудники, руководил крупными коллективами горняков. За годы работы в металлургической отрасли прошел трудовой путь от проходчика до директора горнорудного управления и директора по развитию сырьевой базы и инвестициям. Под его руководством в отрасли проделана значительная работа по совершенствованию производства и снижению травматизма. Также Каргинов руководил постоянной работой по реализации социальных программ компании, уделял большое внимание работе с молодыми специалистами. За добросовестный многолетний труд Казбек Каргинов неоднократно поощрялся руководством ГМК. В 1998 году он вернулся во Владикавказ и работал сначала первым заместителем председателя правительства, а затем и исполняющим обязанности премьера Республики Северная Осетия-Алания до 2002 года, когда вышел на пенсию. Тогда же Казбек Каргинов вернулся в Норильск, где был назначен на должность заместителя гендиректора «Норильского никеля». В течение 7 лет он также проработал профессором кафедры горного дела СКГМИ. В 2010 году руководство «Норникель» обратилось к депутатскому корпусу Норильского городского Совета с ходатайством о присвоении звания «Почетный гражданин города Норильска» заслуженному работнику компании Казбеку Каргинову. Сессия городского собрания поддержала это ходатайство и единогласно приняла соответствующее решение. Он стал шестидесятым почетным гражданином города. Последнее время Казбек Георгиевич занимал должность советника гендиректора по электросетевому комплексу Северной Осетии в МРСК Северного Кавказа. Казбек Каргинов отмечен государственными наградами – орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, медалью «Во славу Осетии». Кроме того, ему дважды было присвоено звание лауреата Государственной премии СССР.

Просмотров:517 Известный общественный и политический деятель, заслуженный работник компании «Норильский никель», почетный гражданин Норильска, доктор технических наук, академик АГН РФ Казбек Каргинов ушел из жизни 78-м году.Почти полвека Казбек Георгиевич посвятил горному делу в Заполярье. Окончив в 1962 году СКГМИ, Каргинов начал работу на Норильском горно-металлургическом комбинате, где строил шахты и рудники, руководил крупными коллективами горняков.За годы работы в металлургической отрасли прошел трудовой путь от проходчика до директора горнорудного управления и директора по развитию сырьевой базы и инвестициям. Под его руководством в отрасли проделана значительная работа по совершенствованию производства и снижению травматизма. Также Каргинов руководил постоянной работой по реализации социальных программ компании, уделял большое внимание работе с молодыми специалистами. За добросовестный многолетний труд Казбек Каргинов неоднократно поощрялся руководством ГМК.В 1998 году он вернулся во Владикавказ и работал сначала первым заместителем председателя правительства, а затем и исполняющим обязанности премьера Республики Северная Осетия-Алания до 2002 года, когда вышел на пенсию. Тогда же Казбек Каргинов вернулся в Норильск, где был назначен на должность заместителя гендиректора «Норильского никеля». В течение 7 лет он также проработал профессором кафедры горного дела СКГМИ.В 2010 году руководство «Норникель» обратилось к депутатскому корпусу Норильского городского Совета с ходатайством о присвоении звания «Почетный гражданин города Норильска» заслуженному работнику компании Казбеку Каргинову. Сессия городского собрания поддержала это ходатайство и единогласно приняла соответствующее решение. Он стал шестидесятым почетным гражданином города.Последнее время Казбек Георгиевич занимал должность советника гендиректора по электросетевому комплексу Северной Осетии в МРСК Северного Кавказа.Казбек Каргинов отмечен государственными наградами – орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, медалью «Во славу Осетии». Кроме того, ему дважды было присвоено звание лауреата Государственной премии СССР.