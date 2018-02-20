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20 февраля 2018, 17:53



Словесная перепалка переросла в серьезное преступление. 20-летний парень предстанет перед судом за разбойное нападение

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что ранее он уже дважды привлекался к уголовной ответственности. В отношении злоумышленника следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 УК РФ «Разбой с применением насилия, опасного для здоровья». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы. Расследование завершено. В ближайшее время норильчанин предстанет перед судом, решения которого дожидается под домашним арестом.

Просмотров:221 Следственным отделом ОМВД России по Норильску окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении молодого человека, обвиняемого в совершении разбойного нападения. В ноябре в торговый павильон обвиняемый вступил в словесный конфликт с 44-летним подвыпившим покупателем. Выйдя из магазина парень дождался мужчину на улице и напал на него с кулаками, отобрал пакет со спиртным и скрылся. В результате инцидента потерпевший получил перелом руки.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что ранее он уже дважды привлекался к уголовной ответственности.В отношении злоумышленника следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 УК РФ «Разбой с применением насилия, опасного для здоровья». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы. Расследование завершено. В ближайшее время норильчанин предстанет перед судом, решения которого дожидается под домашним арестом.