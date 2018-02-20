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20 февраля 2018, 17:56



Две медали на пятерых. Юные норильские боксеры выступили на первенстве Сибири в Омске

«Для ребят это был первый старт такого уровня. Игорь Большаков, выступавший в весовой категории 41,5 кг, а также Игорь Пряников (категория 44,5) завоевали бронзовые награды. Спасибо ребятам за старание, хотя, не скрою, мы рассчитывали на большее. Будем работать дальше», - рассказал один из тренеров ребят Максим Трофимов.

Просмотров:184 На завершившемся первенстве Сибири среди юношей 2004-2005 г.р. в составе сборной команды Красноярского края приняли участие пять боксеров из Норильска: Богдан Ковальчук, Данил Горяников, Игорь Пряников, Александр Сидельников (все учащиеся ДЮСШ №4) и Игорь Большаков (ДЮСШ). Всего в турнире приняло участие 187 спортсменов.«Для ребят это был первый старт такого уровня. Игорь Большаков, выступавший в весовой категории 41,5 кг, а также Игорь Пряников (категория 44,5) завоевали бронзовые награды. Спасибо ребятам за старание, хотя, не скрою, мы рассчитывали на большее. Будем работать дальше», - рассказал один из тренеров ребят Максим Трофимов.