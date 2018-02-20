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20 февраля 2018, 17:58



Глава города Ринат Ахметчин провел в Талнахе выездное совещание, в ходе которого осмотрел реконструируемый детский сад №69 по Байманской, 21

"Дело в том, что пока МУП "КОС" не дает технологическое присоединение к подстанции из-за отсутствия тарифов, - делится Александр Минченко, гендиректор ООО "Строй-СИТИ". - Для каждого здания есть рассчитанная проектом тепловая нагрузка. Несмотря на то, что детский сад типовой, много лет назад рассчитанные тарифы к нему неприменимы, поскольку сейчас при реконструкции используются новые материалы, фасад утепляется по новейшей технологии, устанавливаются стеклопакеты, что позволит снизить теплопотерю. В то же время новые медно-алюминиевые радиаторы дают больше тепла, чем чугунные, которые были в здании при его постройке". "В первую очередь необходимо решить вопрос с подключением и подачей сюда теплоносителя, - резюмировал по окончании совещания Ринат Ахметчин. - Думаю, сейчас, после того, как я дал соответствующее распоряжение, вопрос будет решен в кратчайшие сроки. В целом же подрядчик работает в хорошем темпе, строго по графику и осенью здание будет сдано в эксплуатацию". Как только утвердят тарифы, подрядчики проведут временную систему отопления, чтобы можно было начать штукатурные работы. Материалы для внутренней отделки, к слову, "Строй-СИТИ" уже закуплены и первой баржой в навигацию они сюда будут доставлены. Заключен договор и со специалистами по вентиляции, как только штукатурно-малярные работы будут закончены, рабочие приступят к монтажу вентоборудования. Мебель будет заказываться по отдельным тендерам и к открытию сада ее доставят в город. Предварительный срок сдачи сада - осень этого года, после чего начнется госприемка и передача здания на баланс города. Напомним, контракт на реконструкцию детского сада №69 был заключен в июле 2017 года. Срок завершения работ - 1 декабря 2018. Детский сад сможет принять 217 детей от 1,5 до 7 лет

Просмотров:220 В совещании приняли участие представители подрядной организации, УКРиС, управления общего и дошкольного образования. В целом участники совещания остались довольны темпами работ и их качеством: сейчас выполнено 99% запланированного на этом этапе объема. Подрядчик - компания "Строй-СИТИ" готова приступить к штукатурно-молярным работам в ближайшее время, как только в здание будет проведено отопление."Дело в том, что пока МУП "КОС" не дает технологическое присоединение к подстанции из-за отсутствия тарифов, - делится Александр Минченко, гендиректор ООО "Строй-СИТИ". - Для каждого здания есть рассчитанная проектом тепловая нагрузка. Несмотря на то, что детский сад типовой, много лет назад рассчитанные тарифы к нему неприменимы, поскольку сейчас при реконструкции используются новые материалы, фасад утепляется по новейшей технологии, устанавливаются стеклопакеты, что позволит снизить теплопотерю. В то же время новые медно-алюминиевые радиаторы дают больше тепла, чем чугунные, которые были в здании при его постройке"."В первую очередь необходимо решить вопрос с подключением и подачей сюда теплоносителя, - резюмировал по окончании совещания Ринат Ахметчин. - Думаю, сейчас, после того, как я дал соответствующее распоряжение, вопрос будет решен в кратчайшие сроки. В целом же подрядчик работает в хорошем темпе, строго по графику и осенью здание будет сдано в эксплуатацию".Как только утвердят тарифы, подрядчики проведут временную систему отопления, чтобы можно было начать штукатурные работы. Материалы для внутренней отделки, к слову, "Строй-СИТИ" уже закуплены и первой баржой в навигацию они сюда будут доставлены. Заключен договор и со специалистами по вентиляции, как только штукатурно-малярные работы будут закончены, рабочие приступят к монтажу вентоборудования. Мебель будет заказываться по отдельным тендерам и к открытию сада ее доставят в город. Предварительный срок сдачи сада - осень этого года, после чего начнется госприемка и передача здания на баланс города.Напомним, контракт на реконструкцию детского сада №69 был заключен в июле 2017 года. Срок завершения работ - 1 декабря 2018. Детский сад сможет принять 217 детей от 1,5 до 7 лет