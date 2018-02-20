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20 февраля 2018, 18:15



В правила землепользования и застройки в Норильске внесли изменения. Соответствующее решение приняли сегодня депутаты горсовета

Так, было принято решение об изменении хозяйственного назначения территорий в районе домов №37 по Ленинскому проспекту, №52 по ул. Нансена в Центральном районе и №15 по ул. Озерной в Оганере. Как отметила начальник управления по градостроительству и землепользованию Татьяна Никитина, это позволит размещать здесь спортивные комплексы, прокладывать прогулочные дорожки и устанавливать малые архитектурные формы. Помимо этого, обсудили судьбу земельного участка в районе базы Урванцева. «Ранее этот участок находился в ведении Министерства обороны, поэтому в плане он обозначен как «зона обороны и безопасности». Сейчас эти земли переданы муниципалитету, и логичнее разместить там зону коммунально–складских объектов — на этом месте уже много лет стоят склады и торговые базы. Вопрос со строениями, на которые нет разрешительной документации, будет решаться по мере их проверки», — сообщила Татьяна Никитина.

Просмотров:199 В ходе сессии народные избранники согласовали несколько дополнений в градостроительный план Норильска, а также одобрили ряд иных изменений в местных нормативных актах.Так, было принято решение об изменении хозяйственного назначения территорий в районе домов №37 по Ленинскому проспекту, №52 по ул. Нансена в Центральном районе и №15 по ул. Озерной в Оганере.Как отметила начальник управления по градостроительству и землепользованию Татьяна Никитина, это позволит размещать здесь спортивные комплексы, прокладывать прогулочные дорожки и устанавливать малые архитектурные формы.Помимо этого, обсудили судьбу земельного участка в районе базы Урванцева.«Ранее этот участок находился в ведении Министерства обороны, поэтому в плане он обозначен как «зона обороны и безопасности». Сейчас эти земли переданы муниципалитету, и логичнее разместить там зону коммунально–складских объектов — на этом месте уже много лет стоят склады и торговые базы. Вопрос со строениями, на которые нет разрешительной документации, будет решаться по мере их проверки», — сообщила Татьяна Никитина.