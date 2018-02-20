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20 февраля 2018, 18:29

Сведения о доходах и имуществе чиновники будут не только размещать на сайте администрации Норильска, но и предоставлять губернатору края


Как отметили на сессии, если общая сумма сделок, совершенных муниципальным служащим, превышает совокупный доход его и его супруги (супруга) за три последних года, данные должны быть опубликованы на официальном сайте и в СМИ. Сведения, предоставленные Главой города Норильска, депутатами Норильского городского Совета депутатов, размещаются на официальном сайте в течение семи рабочих дней со дня регистрации в Норильском городском Совете депутатов сводной таблицы сведений, предоставленной уполномоченным государственным органом Красноярского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Кроме того, начиная с 1 января текущего года Глава города Норильска и депутаты горсовета обязаны предоставлять сведения о своих доходах губернатору Красноярского края не позднее 30 апреля. Прежде подобная информация должна была предоставляться в муниципальный орган, в котором они замещали должность.

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    Список новостей

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 16 февраля 2018 
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