Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 февраля 2018, 18:43



Представителей норильских некоммерческих организаций собрали за круглый стол

Так, еще в декабре 2015 года Президент РФ, выступая с ежегодным посланием перед федеральным собранием РФ, сказал, что 10 процентов средств, выделяемых на социальные услуги должны быть переданы к 2018 году на предоставление этого вида услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, - пояснила Наталья Ибрагимова. Она также отметила, что механизм аккумуляции и распределения средств находится в разработке. Вся программа поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, рассчитана на период до 2020 года. Общаясь с предпринимателями Наталья Ибрагимова поделилась своим впечатлением от посещения нашего города. Она отметила, что очень многие учреждения в Норильске недоступны инвалидам и предложила НКО обратить на это внимание и подумать, как можно решить вопрос с пандусами.

Просмотров:193 Круглый стол с представителями некоммерческих организаций по вопросу оказания социальных услуг гражданам прошел в Норильске в рамках «Енисейского экспресса». Заместитель начальника отдела организации социального обслуживания населения и взаимодействия с органами местного самоуправления министерства социальной политики края Наталья Ибрагимова рассказала норильским общественникам о нюансах федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации». В частности, речь шла о бюджетном финансировании НКО.Так, еще в декабре 2015 года Президент РФ, выступая с ежегодным посланием перед федеральным собранием РФ, сказал, что 10 процентов средств, выделяемых на социальные услуги должны быть переданы к 2018 году на предоставление этого вида услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, - пояснила Наталья Ибрагимова. Она также отметила, что механизм аккумуляции и распределения средств находится в разработке.Вся программа поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, рассчитана на период до 2020 года.Общаясь с предпринимателями Наталья Ибрагимова поделилась своим впечатлением от посещения нашего города. Она отметила, что очень многие учреждения в Норильске недоступны инвалидам и предложила НКО обратить на это внимание и подумать, как можно решить вопрос с пандусами.