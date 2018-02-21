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21 февраля 2018, 11:15



Капитану дальнего плавания посвящается. В Норильске прошла встреча с супругой прославленного писателя, киносценариста и художника Виктора Конецкого.

Виктор Конецкий известен как автор-маринист, на его счету более 50 литературных произведений, написанных как художественное переосмысление длительных морских вахт. Самым главным его литературным творением стал роман-странствие «За доброй надеждой» в восьми книгах. Сценарии Конецкого легли в основу таких известнейших художественных фильмов, как «Полосатый рейс», «Тридцать три», «Путь к причалу». А сегодня в Таймырском городском музее будет открыта выставка картин Виктора Конецкого «Север в фарватере». В экспозиции представлены более 30 живописных работ из личной коллекции Татьяны Конецкой - это пейзажи Арктики, северных морей, а также тихих питерских улочек и мостов. Выставка, как и сегодняшняя творческая встреча в библиотеке, будет проходить в рамках программы компании «Норникель» «Освоение севера. Тысяча лет успеха», сообщили в пресс-службе администрации Норильска.

Просмотров:161 Вдова Виктора Викторовича - Татьяна Валентиновна Акулова-Конецкая прилетела в Норильск из Санкт-Петербурга. На творческой встрече с читателями она рассказала о жизненном пути своего супруга. Они прожили вместе 17 лет. Виктор Конецкий - моряк, человек железной воли и дисциплины и вместе с тем тонко чувствующий и легко ранимый, с огромным чувством юмора. Это последнее качество и спасало его в тяжелые годы жизни – Виктор Викторович пережил блокаду Ленинграда, а потом был сослан, как говорят «за длинный язык», в отдельный дивизион аварийно-спасательной службы Северного флота. Хотя на деле эта служба оказалась хорошей школой для будущего капитана. Позже Виктор Конецкий ходил на торговых и научно-исследовательских судах в Арктику и Антарктику, 14 раз прошёл Северным морским путем.Виктор Конецкий известен как автор-маринист, на его счету более 50 литературных произведений, написанных как художественное переосмысление длительных морских вахт. Самым главным его литературным творением стал роман-странствие «За доброй надеждой» в восьми книгах. Сценарии Конецкого легли в основу таких известнейших художественных фильмов, как «Полосатый рейс», «Тридцать три», «Путь к причалу».А сегодня в Таймырском городском музее будет открыта выставка картин Виктора Конецкого «Север в фарватере». В экспозиции представлены более 30 живописных работ из личной коллекции Татьяны Конецкой - это пейзажи Арктики, северных морей, а также тихих питерских улочек и мостов. Выставка, как и сегодняшняя творческая встреча в библиотеке, будет проходить в рамках программы компании «Норникель» «Освоение севера. Тысяча лет успеха», сообщили в пресс-службе администрации Норильска.