|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
16:03 Благотворительный фонд «Территория добра» совместно с ателье «Лайм» и воспитанниками школы-интернат № 2 презентовали проект «Накроем добром».
15:43 Сегодня, в середине первой недели Великого поста, в норильском соборе прошла литургия преждеосвященных даров.
15:42 Вернут исторический облик. Летом в Норильске начнут воссоздавать мозаичное панно на торце дома 45а на ул. Комсомольской.
15:37 Семейный клуб выходного дня приглашает норильчан на праздник.
15:15 Девятиклассник и педагог из Норильска приняли участие во всероссийском форуме «Наставник».
14:51 Акция «Нужные вещи» в разгаре. Норильчане активно помогают жителям удаленных и труднодоступных северных поселков.
14:09 Свыше 1 тонны мороженой свиной корейки с истекшим сроком хранения выявлено на одной из оптовых баз Норильска.
14:02 При поддержке «Норникеля» в Красноярске состоится семинар Sport Connect.
13:49 Норильчан приглашают принять участие в региональном этапе национального конкурса «Семья года».
13:27 Томатная история продолжается. Очередную партию санкционных томатов выявили и уничтожили в Норильске.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх