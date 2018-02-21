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21 февраля 2018, 11:34



Активная жизненная позиция. Актеры Норильского Заполярного театра драмы провели встречу в НАРОДНОМ ШТАБЕ.

Пообщаться с любителями театра в НАРОДНЫЙ ШТАБ пришли заслуженные артисты России Марина Журило, Сергей Ребрий, Нина Зыкова и молодые актеры драмтеатра Олег Корныльев и Александр Носырев. Беседа прошла в формате вопросов и ответов. Собравшихся театралов интересовало, в частности, как норильская труппа находит в себе силы давать по 17 различных пьес в месяц, и где актеры черпают вдохновение для новых ролей. Нина Зыкова призналась, что в подготовке к сложным спектаклям иногда приходится долго искать и подмечать чьи-то случайные жесты или копировать у кого-то манеру говорить. Из таких деталей затем выстраивается яркий и узнаваемый зрителем образ. Александр Носырев, отвечая на вопрос о плотном графике репетиций, рассказал, что все четыре года жизни в Норильске найти вдохновение ему помогал позитивный настрой. «Я лично пытаюсь всегда культивировать в себе хорошее настроение. И этим самым я себе помогаю в работе, потому что нахожу вдохновение в позитиве. И тогда у тебя появляется энергия, даже если только что ты был готов упасть без сил», — пояснил Александр. Сергей Ребрий в свою очередь рассказал, что сегодня театр вынужден жестко конкурировать с телевидением и интернетом за внимание зрителя. Поэтому каждый новый спектакль ставится так, чтобы в очередной раз чем-то удивить искушенных ценителей искусства. Театр способен привлечь их тем, чего не может дать телеэкран или экран гаджета — живым обменом эмоциями между актерами и зрительным залом. Рассуждая о будущем театра как особого вида искусства, Нина Зыкова отметила, что театральная сцена всегда будет привлекать зрителя, поскольку позволяет наиболее точно отражать современную действительность. «Есть такая фраза: театр - это нерв страны. От себя могу добавить, что мы — актеры — это нерв театра. Это тот вид искусства, который помогает видеть, чем живет наше общество. Поэтому он будет востребован всегда. Театр очень крепко привязан и к осмыслению жизни, и к развитию личности. Помните слова поэта «душа обязана трудиться»? Вот именно в театре душа по-настоящему трудится», — подчеркнула заслуженная артистка. В завершении беседы актеры драмтеатра призвали своих поклонников принять активное участие в предстоящих выборах Президента России и отметили, что сами непременно придут голосовать на избирательные участки.

Просмотров:196 Встречу с артистами Норильского Заполярного театра драмы на своей площадке организовали волонтеры НАРОДНОГО ШТАБА. Актеры не только поделились своими творческими планами, но и рассказали о том, примут ли участие в голосовании 18 марта.Пообщаться с любителями театра в НАРОДНЫЙ ШТАБ пришли заслуженные артисты России Марина Журило, Сергей Ребрий, Нина Зыкова и молодые актеры драмтеатра Олег Корныльев и Александр Носырев. Беседа прошла в формате вопросов и ответов. Собравшихся театралов интересовало, в частности, как норильская труппа находит в себе силы давать по 17 различных пьес в месяц, и где актеры черпают вдохновение для новых ролей.Нина Зыкова призналась, что в подготовке к сложным спектаклям иногда приходится долго искать и подмечать чьи-то случайные жесты или копировать у кого-то манеру говорить. Из таких деталей затем выстраивается яркий и узнаваемый зрителем образ. Александр Носырев, отвечая на вопрос о плотном графике репетиций, рассказал, что все четыре года жизни в Норильске найти вдохновение ему помогал позитивный настрой.«Я лично пытаюсь всегда культивировать в себе хорошее настроение. И этим самым я себе помогаю в работе, потому что нахожу вдохновение в позитиве. И тогда у тебя появляется энергия, даже если только что ты был готов упасть без сил», — пояснил Александр.Сергей Ребрий в свою очередь рассказал, что сегодня театр вынужден жестко конкурировать с телевидением и интернетом за внимание зрителя. Поэтому каждый новый спектакль ставится так, чтобы в очередной раз чем-то удивить искушенных ценителей искусства. Театр способен привлечь их тем, чего не может дать телеэкран или экран гаджета — живым обменом эмоциями между актерами и зрительным залом.Рассуждая о будущем театра как особого вида искусства, Нина Зыкова отметила, что театральная сцена всегда будет привлекать зрителя, поскольку позволяет наиболее точно отражать современную действительность.«Есть такая фраза: театр - это нерв страны. От себя могу добавить, что мы — актеры — это нерв театра. Это тот вид искусства, который помогает видеть, чем живет наше общество. Поэтому он будет востребован всегда. Театр очень крепко привязан и к осмыслению жизни, и к развитию личности. Помните слова поэта «душа обязана трудиться»? Вот именно в театре душа по-настоящему трудится», — подчеркнула заслуженная артистка.В завершении беседы актеры драмтеатра призвали своих поклонников принять активное участие в предстоящих выборах Президента России и отметили, что сами непременно придут голосовать на избирательные участки.