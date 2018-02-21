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21 февраля 2018, 12:59



Директор департамента общественных связей «Норникеля» Андрей Кирпичников посвятил свою победу в национальной премии «Серебряный лучник» Сергею Панченко.

В этом году в номинации «Мастер» лауреатом стал директор департамента общественных связей компании «Норникель» Андрей Кирпичников. Его кандидатуру выбрали голосованием зала прямо во время церемонии. Статуэтку победителю вручил президент коммуникационной группы «Деловая лига», президент Российской академии общественных связей (РАОС) Виталий Расницын. Свою победу Андрей Кирпичников посвятил памяти руководителя Агентства развития Норильска Сергею Панченко. С 2006 года Кирпичников работал начальником управления по работе со СМИ холдинговой компании «Интеррос». На этой должности осуществлял PR-поддержку ключевых инвестиционных проектов компании, включая строительство горнолыжного курорта «Роза хутор», а также ряда проектов благотворительного фонда Владимира Потанина. В январе 2012 года он возглавил департамент общественных связей «Норникеля», где отвечает за разработку и реализацию стратегии компании в сфере общественных связей и коммуникаций.

Просмотров:132 XXI церемония награждения победителей Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» прошла в Москве в отеле «Метрополь». Утверждена была премия в 1997 г. Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов России и Российской ассоциацией по связям с общественностью, сообщает НИА-Красноярск.В этом году в номинации «Мастер» лауреатом стал директор департамента общественных связей компании «Норникель» Андрей Кирпичников. Его кандидатуру выбрали голосованием зала прямо во время церемонии. Статуэтку победителю вручил президент коммуникационной группы «Деловая лига», президент Российской академии общественных связей (РАОС) Виталий Расницын.Свою победу Андрей Кирпичников посвятил памяти руководителя Агентства развития Норильска Сергею Панченко.С 2006 года Кирпичников работал начальником управления по работе со СМИ холдинговой компании «Интеррос». На этой должности осуществлял PR-поддержку ключевых инвестиционных проектов компании, включая строительство горнолыжного курорта «Роза хутор», а также ряда проектов благотворительного фонда Владимира Потанина.В январе 2012 года он возглавил департамент общественных связей «Норникеля», где отвечает за разработку и реализацию стратегии компании в сфере общественных связей и коммуникаций.