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21 февраля 2018, 13:12



Прокуратура Норильска взяла на контроль уголовное дело о хищении в отношении и. о. главного врача больницы.

Руководителя медучреждения подозревают в том, что с использованием своего служебного положения незаконно завышал себе зарплату, что в соответствии с уголовным законом расценивается как хищение. Действиями обвиняемого территориальному фонду обязательного медицинского страхования Красноярского края причинен ущерб на сумму более 850 тыс. рублей, что является крупным размером. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом в размере до 10 тыс. рублей. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Просмотров:156 В хищении денежных средств, совершенном лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере, подозревается и. о. главного врача больницы, расположенной в п. Снежногорск. Прокуратура г. Норильска признала законным и обоснованным постановление о возбуждение против него уголовного дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ.Руководителя медучреждения подозревают в том, что с использованием своего служебного положения незаконно завышал себе зарплату, что в соответствии с уголовным законом расценивается как хищение. Действиями обвиняемого территориальному фонду обязательного медицинского страхования Красноярского края причинен ущерб на сумму более 850 тыс. рублей, что является крупным размером.Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом в размере до 10 тыс. рублей.Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.