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21 февраля 2018, 13:27



Томатная история продолжается. Очередную партию санкционных томатов выявили и уничтожили в Норильске.

Установлено, что данная продукция ввезена на территорию Российской Федерации в нарушение постановления правительства Российской Федерации от 30.11.2015 № 1296 «О мерах по реализации Указа президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики». Запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция общим весом 357,5 кг была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне твёрдых бытовых отходов. Напомним, в середине февраля во время проверки оптовых базах Норильска, в одном из складских помещений было обнаружено 95 ящиков (573 кг) помидоров производства Турции «Sevpa Tarim Ltd». Тогда же в другом складе сотрудники Россельхознадзора выявили 38 ящиков (417 кг) польских яблок, также запрещенных к ввозу на территорию России. Вся санкционная продукция была изъята и ничтожна. Контрольно-надзорные мероприятия, направленные на соблюдение действующего законодательства в области ветеринарии и карантина растений хозяйствующими субъектами, осуществляющими ввоз в Российскую Федерацию и реализацию санкционной продукции, специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю совместно с прокуратурой г. Норильска проводят на регулярной основе, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Просмотров:142 В ходе очередной проверки на оптовых базах, расположенных по ул. Лауреатов и ул. Октябрьской г. Норильска, в складском помещении № 4 по адресу г. Норильск, ул. Октябрьская, 33а обнаружены 63 ящика (357,5 кг) томатов свежих турецкого происхождения. В соответствии с имеющейся на ящиках маркировкой страной происхождения томатов является Турция. Производителем является EYASGIDATARIMHAYVANCILIKTUR. INS. TIC. VESAN. LTD. STI. Данный производитель томатов не входит в перечень турецких предприятий, проинспектированных Россельхознадзором, которым разрешен ввоз на территорию Российской федерации данной продукции. Импортером является ООО «НОВАЯ ФОРМУЛА» (Беларусь). Товаросопроводительные документы на томаты отсутствовали.Установлено, что данная продукция ввезена на территорию Российской Федерации в нарушение постановления правительства Российской Федерации от 30.11.2015 № 1296 «О мерах по реализации Указа президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».Запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция общим весом 357,5 кг была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне твёрдых бытовых отходов.Напомним, в середине февраля во время проверки оптовых базах Норильска, в одном из складских помещений было обнаружено 95 ящиков (573 кг) помидоров производства Турции «Sevpa Tarim Ltd». Тогда же в другом складе сотрудники Россельхознадзора выявили 38 ящиков (417 кг) польских яблок, также запрещенных к ввозу на территорию России. Вся санкционная продукция была изъята и ничтожна.Контрольно-надзорные мероприятия, направленные на соблюдение действующего законодательства в области ветеринарии и карантина растений хозяйствующими субъектами, осуществляющими ввоз в Российскую Федерацию и реализацию санкционной продукции, специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю совместно с прокуратурой г. Норильска проводят на регулярной основе, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.