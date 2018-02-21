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21 февраля 2018, 13:49



Норильчан приглашают принять участие в региональном этапе национального конкурса «Семья года».

Организатором регионального этапа является министерство социальной политики Красноярского края. Семьям, желающим принять участие в конкурсе, необходимо направить заявку, приложить фото, видео, печатные материалы с рассказами о семье и её достижениях. Заявки следует отправлять в краевой центр семьи и детей по электронной почте: family_krs@mail.ru. Итоги подведут 1 июня. Победители получат денежные премии и смогут принять участие во всероссийском этапе конкурса в ноябре. Отметим, в прошлом году в финале конкурса победу одержала многодетная семья Мацепуро из Норильска.

Просмотров:113 Конкурс проводится по нескольким номинациям: «Многодетная семья» (5 и более детей), «Молодая семья» (супруги не старше 35 лет), «Сельская семья», «Золотая семья России» (супружеский стаж не менее 50 лет) и «Семья – хранитель традиций». В качестве обязательных требований к претендентам на почётное звание указаны общественная активность, успехи в труде, творчестве, спорте, сохранение традиций династии, гражданственность и патриотизм. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 мая, сообщает ИА Запад 24.Организатором регионального этапа является министерство социальной политики Красноярского края. Семьям, желающим принять участие в конкурсе, необходимо направить заявку, приложить фото, видео, печатные материалы с рассказами о семье и её достижениях.Заявки следует отправлять в краевой центр семьи и детей по электронной почте: family_krs@mail.ru. Итоги подведут 1 июня. Победители получат денежные премии и смогут принять участие во всероссийском этапе конкурса в ноябре.Отметим, в прошлом году в финале конкурса победу одержала многодетная семья Мацепуро из Норильска.