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21 февраля 2018, 14:02



При поддержке «Норникеля» в Красноярске состоится семинар Sport Connect.

Sport Connect проходит в нескольких форматах – форумы, клубы, выездные семинары. В целом Sport Connect - это многоформатная площадка для получения информации о последних кейсах в российском, а также зарубежном спортивном маркетинге и менеджменте. Кроме того, здесь смогут обменяться опытом маркетологи и управленцы индустрии, сообщает НИА-Красноярск. Организаторами мероприятия выступают группа "Интеррос", Российский международный олимпийский университет и компания «Норникель». Участниками семинара станут ведущие спортивные менеджеры Красноярска, представители крупнейших спортивных объектов города, а также специально приглашенные спикеры из других регионов и журналисты федеральных СМИ. Модератором выступит ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин. В рамках семинара руководитель проектного офиса «Норникеля» Яна Гриб расскажет о развитие института частно-государственного партнерства на примере вклада компании «Норникель» в зимнюю Универсиаду-2019. Кроме презентаций и выступлений экспертов, для участников Sport Connect состоится экскурсия по ключевым объектам зимней Универсиады-2019, в числе которых стадион «Енисей», фан-парк «Бобровый лог» и многофункциональный спортивный комплекс «Сопка», стадион им. Ленинского комсомола, говорится в сообщении.

Просмотров:109 Семинар пройдет 21 и 22 февраля на площадке фан-парка «Бобровый лог». Его тема: «Красноярск и Универсиада: спортивное наследие и продвижение массового спорта».Sport Connect проходит в нескольких форматах – форумы, клубы, выездные семинары. В целом Sport Connect - это многоформатная площадка для получения информации о последних кейсах в российском, а также зарубежном спортивном маркетинге и менеджменте. Кроме того, здесь смогут обменяться опытом маркетологи и управленцы индустрии, сообщает НИА-Красноярск.Организаторами мероприятия выступают группа "Интеррос", Российский международный олимпийский университет и компания «Норникель».Участниками семинара станут ведущие спортивные менеджеры Красноярска, представители крупнейших спортивных объектов города, а также специально приглашенные спикеры из других регионов и журналисты федеральных СМИ. Модератором выступит ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.В рамках семинара руководитель проектного офиса «Норникеля» Яна Гриб расскажет о развитие института частно-государственного партнерства на примере вклада компании «Норникель» в зимнюю Универсиаду-2019.Кроме презентаций и выступлений экспертов, для участников Sport Connect состоится экскурсия по ключевым объектам зимней Универсиады-2019, в числе которых стадион «Енисей», фан-парк «Бобровый лог» и многофункциональный спортивный комплекс «Сопка», стадион им. Ленинского комсомола, говорится в сообщении.