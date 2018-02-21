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21 февраля 2018, 14:09



Свыше 1 тонны мороженой свиной корейки с истекшим сроком хранения выявлено на одной из оптовых баз Норильска.

Выявили партию просроченного мяса инспекторы управления Россельхознадзора по Красноярскому краю в ходе проверки, проведенной совместно с прокуратурой г. Норильска. В ходе надзорного мероприятия на территории одной из оптовых баз, расположенной в г. Норильске, выявлено 1,3 тонны свиной корейки без кости мороженой производства Бразилии с истекшим сроком хранения (отправитель продукции ООО «Тренд-Нева» г. Санкт-Петербург, получатель один из ИП г. Норильск). По факту оборота продукции животного происхождения с нарушением требований действующего законодательства в отношении владельца возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Просмотров:116 Небезопасная продукция помещена на изолированное хранение. Решение о порядке дальнейшего использования свиной корейки без кости в корм животным будет принято после результатов лабораторных исследований.Выявили партию просроченного мяса инспекторы управления Россельхознадзора по Красноярскому краю в ходе проверки, проведенной совместно с прокуратурой г. Норильска. В ходе надзорного мероприятия на территории одной из оптовых баз, расположенной в г. Норильске, выявлено 1,3 тонны свиной корейки без кости мороженой производства Бразилии с истекшим сроком хранения (отправитель продукции ООО «Тренд-Нева» г. Санкт-Петербург, получатель один из ИП г. Норильск).По факту оборота продукции животного происхождения с нарушением требований действующего законодательства в отношении владельца возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.