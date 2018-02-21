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21 февраля 2018, 14:51



Акция «Нужные вещи» в разгаре. Норильчане активно помогают жителям удаленных и труднодоступных северных поселков.

Нужные вещи уже получили жители поселка Усть-Авам. Норильчане передали поселенцам более 40 килограммов одежды, обуви и игрушек. В ближайшее время в рамках благотворительного проекта «Сундук» свои нужные вещи получат жители поселений Таймырского Долгано-Ненецкого района - Караул, Воронцово, Носок, Потапово, Усть-Порт, Волочанка. Для отправки вещей и продуктов в удаленные и труднодоступные регионы планируется наладить транспортное сообщение, а для жителей, нуждающихся в помощи, организовать сбор благотворительных пожертвований. Через неделю, 4 марта, в рамках акции «Нужные вещи» будет организован пункт сбора вещей в Дудинском молодежном центре, и таймырский «Сундук» заработает на постоянной основе. Это событие позволит сотрудникам и волонтерам Благотворительного фонда «69 параллель» чаще передавать нужные вещи воспитанникам Дудинского детского дома. В настоящий момент для жителей других удаленных поселков собрано и упаковано около 200 килограммов вещей. Особым спросом пользуются инструменты и предметы быта (кастрюли, сковородки и другие). Их горожане, увы, несут не особо активно, а они у коренных поселенцев практически на вес золота. Есть у проекта и потребность в волонтерах, которые будут помогать передавать вещи в Дудинку и северные поселки. Напомним, жителям удаленных поселков требуются: - предметы быта: моющие средства, средства гигиены, детские памперсы и одноразовые пеленки, лампочки и лампы дневного света, постельное белье и так далее; - медикаменты, новые с хорошим сроком годности; - инструменты: напильники, отвертки, молотки, пилы, гвозди, шурупы и так далее; - школьные принадлежности и товары для творчества: тетради, альбомы, краски, кисти, карандаши, фломастеры, пластилин, цветная бумага и прочее; - также необходима упаковочная пленка и большие «сумки челнока». Вещи можно приносить в «Сундук» до 28 февраля в будни с 16 до 19 часов, в воскресенье с 14 до 19 часов по адресу: Дзержинского, 3а, вход с торца. Телефон для справок 8-905-092-69-69.

Просмотров:118 Инициатором этой акции стал Благотворительный фонд «69 параллель». Проект «Нужные вещи» стал победителем гранатового конкурса Фонда президентских грантов и начал реализовываться в Большом Норильске с 1 декабря 2017 года, значительно расширив географию работы благотворительной программы «Сундук». «Сундук» реализуется Благотворительным фондом «69 параллель» в Норильске с 14 сентября 2015 года. Цель этой программы - организовать передачу хороших и добротных, но не нужных одним людям вещей тем, кто в них нуждается.Нужные вещи уже получили жители поселка Усть-Авам. Норильчане передали поселенцам более 40 килограммов одежды, обуви и игрушек. В ближайшее время в рамках благотворительного проекта «Сундук» свои нужные вещи получат жители поселений Таймырского Долгано-Ненецкого района - Караул, Воронцово, Носок, Потапово, Усть-Порт, Волочанка. Для отправки вещей и продуктов в удаленные и труднодоступные регионы планируется наладить транспортное сообщение, а для жителей, нуждающихся в помощи, организовать сбор благотворительных пожертвований.Через неделю, 4 марта, в рамках акции «Нужные вещи» будет организован пункт сбора вещей в Дудинском молодежном центре, и таймырский «Сундук» заработает на постоянной основе. Это событие позволит сотрудникам и волонтерам Благотворительного фонда «69 параллель» чаще передавать нужные вещи воспитанникам Дудинского детского дома.В настоящий момент для жителей других удаленных поселков собрано и упаковано около 200 килограммов вещей. Особым спросом пользуются инструменты и предметы быта (кастрюли, сковородки и другие). Их горожане, увы, несут не особо активно, а они у коренных поселенцев практически на вес золота.Есть у проекта и потребность в волонтерах, которые будут помогать передавать вещи в Дудинку и северные поселки.Напомним, жителям удаленных поселков требуются:- предметы быта: моющие средства, средства гигиены, детские памперсы и одноразовые пеленки, лампочки и лампы дневного света, постельное белье и так далее;- медикаменты, новые с хорошим сроком годности;- инструменты: напильники, отвертки, молотки, пилы, гвозди, шурупы и так далее;- школьные принадлежности и товары для творчества: тетради, альбомы, краски, кисти, карандаши, фломастеры, пластилин, цветная бумага и прочее;- также необходима упаковочная пленка и большие «сумки челнока».Вещи можно приносить в «Сундук» до 28 февраля в будни с 16 до 19 часов, в воскресенье с 14 до 19 часов по адресу: Дзержинского, 3а, вход с торца. Телефон для справок 8-905-092-69-69.