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21 февраля 2018, 15:15



Девятиклассник и педагог из Норильска приняли участие во всероссийском форуме «Наставник».

В форуме приняли участие представители норильской школы № 6: девятиклассник Игорь Останин и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Екатерина Плотникова. Юноша участвовал в презентации сетевого проекта в сфере профилактики детского травматизма «Универсальный код безопасности». Данный проект направлен на формирование у детей стойких навыков безопасного поведения в различных экстремальных ситуациях. Сейчас он реализуется в школе № 17.

Просмотров:120 Мероприятие проходило с 13 по 15 февраля в Москве. Программа форума состояла из четырех основных блоков: «Наставничество на производстве», «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве», «Наставничество в социальной сфере», «Наставничество в образовании и кружковом движении». Задача форума – найти готовые к тиражированию и внедрению успешные решения и практики.В форуме приняли участие представители норильской школы № 6: девятиклассник Игорь Останин и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Екатерина Плотникова. Юноша участвовал в презентации сетевого проекта в сфере профилактики детского травматизма «Универсальный код безопасности». Данный проект направлен на формирование у детей стойких навыков безопасного поведения в различных экстремальных ситуациях. Сейчас он реализуется в школе № 17.