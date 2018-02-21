Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 февраля 2018, 15:37



Семейный клуб выходного дня приглашает норильчан на праздник.

Праздник начнется в 13.00 в библиотеке семейного чтения № 3 по адресу: проезд Котульского,15. Справки по телефону 22-64-31.

Просмотров:118 25 февраля в семейном клубе выходного дня «Отдыхай-ка!» пройдет праздник «В гости к белому медведю». Для гостей мероприятия готовят разные конкурсы, игры, загадки, викторины и встречу с главным героем этого дня – Полярным Мишкой. Каждый участник получит буклет со списком книг о медведях в художественных произведениях.Праздник начнется в 13.00 в библиотеке семейного чтения № 3 по адресу: проезд Котульского,15. Справки по телефону 22-64-31.