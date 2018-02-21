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21 февраля 2018, 15:42



Вернут исторический облик. Летом в Норильске начнут воссоздавать мозаичное панно на торце дома 45а на ул. Комсомольской.

По словам приезжих специалистов, все три существующие мозаики надо отреставрировать. Первым будет панно «Космонавты» на торце дома 45а на ул. Комсомольской, значительная часть элементов которого утрачена. Однако в норильском музее найден подлинный эскиз этой мозаики, который позволит полностью восстановить утерянные части композиции. Займется реставрацией Павел Юдин - художник, представляющий кафедру монументальной живописи. Кроме того, художники Строгановского училища будут вести еще несколько проектов, в частности, на благоустроенной территории, прилегающей к набережной озера Долгое. Парковая зона будет расширена за счет здания музея, которые скоро появится в бывшем Доме торговли, что, по мнению специалистов, создаст новую архитектурно-культурную ось города. Есть идеи и по дальнейшему благоустройству силами профессиональных московских художников и сквера Рудного в Талнахе. Перспективность программы сотрудничества со специалистами «строгановки» отметил Ринат Ахметчин, глава Норильска. «Совместная с "Норникелем" и Агентством развития Норильска программа рассчитана на несколько лет, планы уже сверстаны. В этом году начнут делать первую мозаику, параллельно будет идти окрашивание домов на четной и нечетной сторонах улицы Комсомольской. К работам приступят в теплый период года: более конкретные сроки покажет погода, ведь работы будут вестись на улице, и она имеет решающее значение», - отметил глава Норильска.

Просмотров:94 Работы по восстановлению панно будут проводить специалисты Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова. Кирилл Гаврилин, советник ректора «строгановки», рассказал, что реставрация – приоритетный проект, который стартует уже в ближайшее время. Конечная идея - создание историко-культурного маршрута, который откроет норильчанам и гостям города культурные достопримечательности территории.По словам приезжих специалистов, все три существующие мозаики надо отреставрировать. Первым будет панно «Космонавты» на торце дома 45а на ул. Комсомольской, значительная часть элементов которого утрачена. Однако в норильском музее найден подлинный эскиз этой мозаики, который позволит полностью восстановить утерянные части композиции. Займется реставрацией Павел Юдин - художник, представляющий кафедру монументальной живописи.Кроме того, художники Строгановского училища будут вести еще несколько проектов, в частности, на благоустроенной территории, прилегающей к набережной озера Долгое. Парковая зона будет расширена за счет здания музея, которые скоро появится в бывшем Доме торговли, что, по мнению специалистов, создаст новую архитектурно-культурную ось города.Есть идеи и по дальнейшему благоустройству силами профессиональных московских художников и сквера Рудного в Талнахе.Перспективность программы сотрудничества со специалистами «строгановки» отметил Ринат Ахметчин, глава Норильска.«Совместная с "Норникелем" и Агентством развития Норильска программа рассчитана на несколько лет, планы уже сверстаны. В этом году начнут делать первую мозаику, параллельно будет идти окрашивание домов на четной и нечетной сторонах улицы Комсомольской. К работам приступят в теплый период года: более конкретные сроки покажет погода, ведь работы будут вестись на улице, и она имеет решающее значение», - отметил глава Норильска.