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21 февраля 2018, 15:43



Сегодня, в середине первой недели Великого поста, в норильском соборе прошла литургия преждеосвященных даров.

Во время первой недели Великого поста особую литургию с таким названием служат по пятницам и средам. Это священное действие проходит в дни самого строгого воздержания, поэтому в эти дни следует отказаться от принятия еды до появления первой звезды.

Просмотров:97 Совершил литургию епископ Норильский и Туруханский Агафангел. Проводить ее начали еще с самых первых веков развития христианства. Раньше православные причащались очень часто, практически в любые будние дни. Но так как это таинство очень торжественное, во время Великого поста совершать его считалось не очень хорошим действием. Поэтому было принято решение в дни строгого поста проводить богослужение с дарами, которые освящаются заранее.Во время первой недели Великого поста особую литургию с таким названием служат по пятницам и средам. Это священное действие проходит в дни самого строгого воздержания, поэтому в эти дни следует отказаться от принятия еды до появления первой звезды.