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21 февраля 2018, 16:03



Благотворительный фонд «Территория добра» совместно с ателье «Лайм» и воспитанниками школы-интернат № 2 презентовали проект «Накроем добром».

«Накроем добром» - проект, который учит школьников быть добровольцами и бескорыстно помогать тем, кто в этом нуждается. Навыки шитья, которые дети приобрели во время проекта, пригодятся в будущем, а для кого-то станут определяющими при выборе профессии. Сотрудники фонда и ателье начали реализовывать проект в начале октября и долгое время держали его в секрете. Хотелось, чтобы ребятишки проявили себя во всей красе, освоили швейные премудрости, получили базовые знания по дизайну, технике пэчворк, подбору тканей и прочих важных вещах. Подведение итогов совпало с презентацией самого главного творения – одеяла. Лоскутное одеяло получилось размером два на два метра и очень теплое. В качестве наполнителя использован двойной слой синтепона, а значит, оно согреет в любые холода. В общей сложности на одеяло ушло 12 метров ткани и 24 метра синтепона. Щедропсы и Доброкоты уже приумножили добро в городе. Доброкоты пользовались популярностью на фестивале «Добрый Норильск», и благодаря им в ходе ярмарки было собрано более 50 тысяч рублей. Эти средства пошли на оплату курса лечения подопечного фонда - Андрюши Михайлова. А наборы с Щедропсами разлетелись как горячие пирожки на акции по сбору средств для Влада Карасева. Первое лоскутное одеяло станет частью символичной фотосессии «Накроем добром», в которой сможет принять участие каждый желающий. Проект будет продолжаться, и воспитанники школы-интерната № 2 уже готовы сшить второе одеяло, которое заберут в школу-интернат.

Просмотров:90 В рамках проекта юные добровольцы из школы-интерната № 2 под чутким руководством хозяйки ателье Виктории Дудник, мастерицы Анны Попович и куратора проекта Айсы Гайдаевой осваивали шитье в технике пэчворк, создавая лоскутное одеяло и изготавливая Доброкотов и Щедропсов.«Накроем добром» - проект, который учит школьников быть добровольцами и бескорыстно помогать тем, кто в этом нуждается. Навыки шитья, которые дети приобрели во время проекта, пригодятся в будущем, а для кого-то станут определяющими при выборе профессии. Сотрудники фонда и ателье начали реализовывать проект в начале октября и долгое время держали его в секрете. Хотелось, чтобы ребятишки проявили себя во всей красе, освоили швейные премудрости, получили базовые знания по дизайну, технике пэчворк, подбору тканей и прочих важных вещах. Подведение итогов совпало с презентацией самого главного творения – одеяла. Лоскутное одеяло получилось размером два на два метра и очень теплое. В качестве наполнителя использован двойной слой синтепона, а значит, оно согреет в любые холода. В общей сложности на одеяло ушло 12 метров ткани и 24 метра синтепона.Щедропсы и Доброкоты уже приумножили добро в городе. Доброкоты пользовались популярностью на фестивале «Добрый Норильск», и благодаря им в ходе ярмарки было собрано более 50 тысяч рублей. Эти средства пошли на оплату курса лечения подопечного фонда - Андрюши Михайлова. А наборы с Щедропсами разлетелись как горячие пирожки на акции по сбору средств для Влада Карасева.Первое лоскутное одеяло станет частью символичной фотосессии «Накроем добром», в которой сможет принять участие каждый желающий.Проект будет продолжаться, и воспитанники школы-интерната № 2 уже готовы сшить второе одеяло, которое заберут в школу-интернат.