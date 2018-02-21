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21 февраля 2018, 17:05

В Норильске пройдет весенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди школьников и студентов.


К участию приглашают обучающихся с I по VI ступень комплекса ГТО (от 6 до 24 лет) в составе классов и учебных групп образовательных организаций общего, профессионального и высшего образования.
Основу программы для участников составляют такие виды испытаний (тестов), как челночный бег 3х10 м, подтягивание из виса на высокой и низкой перекладинах, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, стрельба, плавание на 25, 50 м и другие.
Фестиваль пройдет с 1 по 13 марта во Дворце спорта «Арктика».

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    Список новостей

 21 февраля 2018 
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18:19   В Музее Норильска состоялась презентация библиографической книги Альберта Воронова, первого директора Надеждинского металлургического завода, «Норильск. Никель. Куба». 18:06   Сегодня в городском Центре культуры глава города вручил госнаграды по случаю Дня защитника Отечества.
17:36   Доверчивый норильчанин по просьбе приятеля оформил на себя кредит на телефон. А когда понял, что его обманули, обратился в полицию с выдуманной историей. 17:05   В Норильске пройдет весенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди школьников и студентов.
16:03   Благотворительный фонд «Территория добра» совместно с ателье «Лайм» и воспитанниками школы-интернат № 2 презентовали проект «Накроем добром». 15:43   Сегодня, в середине первой недели Великого поста, в норильском соборе прошла литургия преждеосвященных даров.
15:42   Вернут исторический облик. Летом в Норильске начнут воссоздавать мозаичное панно на торце дома 45а на ул. Комсомольской. 15:37   Семейный клуб выходного дня приглашает норильчан на праздник.
15:15   Девятиклассник и педагог из Норильска приняли участие во всероссийском форуме «Наставник». 14:51   Акция «Нужные вещи» в разгаре. Норильчане активно помогают жителям удаленных и труднодоступных северных поселков.
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13:49   Норильчан приглашают принять участие в региональном этапе национального конкурса «Семья года». 13:27   Томатная история продолжается. Очередную партию санкционных томатов выявили и уничтожили в Норильске.
13:12   Прокуратура Норильска взяла на контроль уголовное дело о хищении в отношении и. о. главного врача больницы. 12:59   Директор департамента общественных связей «Норникеля» Андрей Кирпичников посвятил свою победу в национальной премии «Серебряный лучник» Сергею Панченко.
11:34   Активная жизненная позиция. Актеры Норильского Заполярного театра драмы провели встречу в НАРОДНОМ ШТАБЕ. 11:15   Капитану дальнего плавания посвящается. В Норильске прошла встреча с супругой прославленного писателя, киносценариста и художника Виктора Конецкого.

 20 февраля 2018 
18:43   Представителей норильских некоммерческих организаций собрали за круглым столом. 18:29   Сведения о доходах и имуществе чиновники будут не только размещать на сайте администрации Норильска, но и предоставлять губернатору края.
18:15   В правила землепользования и застройки в Норильске внесли изменения. Соответствующее решение приняли сегодня депутаты горсовета. 17:58   Глава города Ринат Ахметчин провел в Талнахе выездное совещание, в ходе которого осмотрел реконструируемый детский сад № 69 на Бауманской, 21.
17:56   Две медали на пятерых. Юные норильские боксеры выступили на первенстве Сибири в Омске. 17:53   Словесная перепалка переросла в серьезное преступление. 20-летний парень предстанет перед судом за разбойное нападение.
17:32   На 78-м году жизни скончался почетный гражданин Норильска Казбек Каргинов. 17:30   25 лет назад состоялось первое новоселье в Оганере.
17:18   Сегодня стал известен режим работы почтовых отделений Норильска в предстоящие предпраздничные и праздничные дни. 17:04   В Пенсионном фонде Норильска прокомментировали появление искусственно созданной очереди.
16:52   39 взрослых сели за школьные парты. Норильчане приняли участие во всероссийская акции «День сдачи ЕГЭ родителями». 15:21   Головой нужно думать, а не драться. Житель Норильска получил срок за причинение вреда здоровью средней тяжести.
15:15   Снижение преступности. Сегодня на сессии горсовета начальник норильской полиции озвучил итоги работы возглавляемого ведомства за 2017 год. 15:08   Полтора года за один пост. Жителя Норильска осудили за совершение преступления экстремистской направленности.
14:17   Два миллиона лжелекарям отдала жительница Норильска. Экстрасенсы очищали карму женщины по телефону, но по факту очистили только от крупной суммы денег. 13:37   От нарядного платья до летающей лампочки. Норильские Кулибины представят на суд жюри свои разработки.
13:35   В Норильск пришли морозы. Самая короткая рабочая неделя станет самой холодной за последний месяц. 12:55   Более 200 нарушений ПДД. Таков итог рейдов «Пешеход» и «Пешеходный переход» в Норильске.
12:41   «Решение социальных проблем бизнес-моделями». Круглый стол под таким названием пройдет в Норильске 21 февраля. 12:28   Норильчане завоевали серебряные медали первенства России (зона «Сибирь») по мини-футболу и вышли во всероссийский финал.
12:28   Преподаватель Норильского колледжа искусств Ольга Поротова приняла участие в научно-исследовательском семинаре в Центре монгольских и сибирских исследований (Париж, Франция). 12:12   В Норильске определились победители проекта «Мини-футбол - в школу. Регион Заполярье». На финальные игры в Подмосковье поедут четыре команды от разных возрастных групп.

 19 февраля 2018 
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18:12   «Механик» - победитель первенства Норильска по мини-футболу среди команд Второй лиги. 18:10   Окна, светильники и площадки. Управляющая компания «Город» в этом году выделяет на благоустройство дворов и подъездов 6,5 миллиона рублей.
17:42   Норильчане с размахом отметили широкую Масленицу. Фольклорный праздник «Сударыня Масленица» собрал более тысячи горожан. 17:36   Движение вверх. Юные норильчане поедут в тренировочный лагерь баскетбольного ЦСКА.
17:23   «Металлурги» громят «студентов». В рамках 13-го тура Суперлиги МФК «Норильский никель» на домашнем паркете переиграл питерский «Политех» - 7:2. 17:14   «Знающий потребитель». В Норильске объявлен конкурс на лучшую историю о защите своих прав.




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