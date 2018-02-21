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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:33 Только что завершилась церемония чествования победителей муниципального и краевого этапов Всероссийской олимпиады школьников.
18:29 В Норильске проходит городской смотр-конкурс ученических активов «Школьная пора».
18:19 В Музее Норильска состоялась презентация библиографической книги Альберта Воронова, первого директора Надеждинского металлургического завода, «Норильск. Никель. Куба».
18:06 Сегодня в городском Центре культуры глава города вручил госнаграды по случаю Дня защитника Отечества.
17:36 Доверчивый норильчанин по просьбе приятеля оформил на себя кредит на телефон. А когда понял, что его обманули, обратился в полицию с выдуманной историей.
17:05 В Норильске пройдет весенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди школьников и студентов.
16:03 Благотворительный фонд «Территория добра» совместно с ателье «Лайм» и воспитанниками школы-интернат № 2 презентовали проект «Накроем добром».
15:43 Сегодня, в середине первой недели Великого поста, в норильском соборе прошла литургия преждеосвященных даров.
15:42 Вернут исторический облик. Летом в Норильске начнут воссоздавать мозаичное панно на торце дома 45а на ул. Комсомольской.
15:37 Семейный клуб выходного дня приглашает норильчан на праздник.
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