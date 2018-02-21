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21 февраля 2018, 17:05



В Норильске пройдет весенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди школьников и студентов.

Основу программы для участников составляют такие виды испытаний (тестов), как челночный бег 3х10 м, подтягивание из виса на высокой и низкой перекладинах, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, стрельба, плавание на 25, 50 м и другие. Фестиваль пройдет с 1 по 13 марта во Дворце спорта «Арктика».

Просмотров:203 К участию приглашают обучающихся с I по VI ступень комплекса ГТО (от 6 до 24 лет) в составе классов и учебных групп образовательных организаций общего, профессионального и высшего образования.Основу программы для участников составляют такие виды испытаний (тестов), как челночный бег 3х10 м, подтягивание из виса на высокой и низкой перекладинах, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, стрельба, плавание на 25, 50 м и другие.Фестиваль пройдет с 1 по 13 марта во Дворце спорта «Арктика».