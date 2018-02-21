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21 февраля 2018, 17:36



Доверчивый норильчанин по просьбе приятеля оформил на себя кредит на телефон. А когда понял, что его обманули, обратился в полицию с выдуманной историей.

В ходе расследования также выяснилось, что мошенник давно продал телефон, а вырученные деньги потратил. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и дожидается суда. По части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Просмотров:250 Сначала он сообщил, что телефон за 62 тысячи он потерял в автобусе, потом заявил, что новомодный гаджет у него кто-то украл. На самом же деле год назад 22-летний житель Талнаха приобрел в кредит смартфон и клип-кейс к нему для своего приятеля, с которым проходил производственное обучение. Приятель мотивировал свою просьбу отказом банков в кредитовании и обещал добросовестно выплачивать необходимые суммы. Однако в реальные планы мошенника это не входило. Долгое время он водил за нос доверчивого парня, который в конечном счете самостоятельно погасил кредит, выплатив банку 77 тысяч рублей.В ходе расследования также выяснилось, что мошенник давно продал телефон, а вырученные деньги потратил. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и дожидается суда. По части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ему грозит до 5 лет лишения свободы.