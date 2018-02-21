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21 февраля 2018, 18:06



Сегодня в городском Центре культуры глава города вручил госнаграды по случаю Дня защитника Отечества.



Просмотров:196 Церемонию награждения провели глава города Ринат Ахметчин и начальник местного норильского гарнизона, командир войсковой части № 96453 полковник Александр Колчин. Благодарность Комитета Госдумы РФ по обороне, благодарственные письма врио губернатора Красноярского края, благодарности председателя Заксобрания края, почетные грамоты и благодарственные письма главы города, медали «За мужество и отвагу», «За укрепление боевого содружества», «За ратную доблесть» (всего 54 награды)получили 49 мужчин и пять женщин. Среди награжденных - военнослужащие, муниципальные служащие, представители МВД и МЧС. Шестеро военных за личную отвагу и мужество были удостоены медалей Суворова и Жукова - это майор А. Венера, майор С. Зарубин, майор М. Осколков, старший лейтенант А. Хадатович, капитан С. Буров и старший лейтенант С. Потылицын.