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21 февраля 2018, 18:19



В Музее Норильска состоялась презентация библиографической книги Альберта Воронова, первого директора Надеждинского металлургического завода, «Норильск. Никель. Куба».

Книга снабжена интересными зарисовками из жизни самого автора, его наблюдениями и замечаниями и больше похожа на приключенческую, нежели библиографическую. Несмотря на наличие технической терминологии, она понятна и интересна людям как далеким от техники и производства, так и производственникам. Тираж книги «Норильск. Никель. Куба» всего 500 экземпляров, но ознакомиться с ней можно будет в читальных залах Норильской научно-технической библиотеки (Ленинский пр., 1); в публичной библиотеке (Ленинский пр., 20а); библиотеке Музея Норильска (Ленинский пр., 14); Норильском городском архиве (ул. Мира, 1а), а также в редакциях местных газет.

Просмотров:203 Книга рассказывает о том, как сложилась судьба мальчика, родившегося под Красноярском и вместе с родителями на лодке добравшегося до Игарки, а повзрослев, он отправился покорять Крайний Север. В 14 лет он начал самостоятельную жизнь и по купленному мамой билету прибыл в Дудинку, нашел работу и заработал свои первые северные 100 рублей. После Дудинки был техникум, который в 1951 году располагался на улице Октябрьской, 30. С этого времени и начинаются северные университеты Альберта Воронова, кандидата технических наук, автора нескольких десятков изобретений и металлурга. Причем Альберт Борисович всегда подчеркивает, советский металлург, который благодаря своей усидчивости, любознательности, здоровым амбициям и умению ставить цели стал первым директором одного из основных предприятий ПАО «Норильский никель» - Надеждинского металлургического завода. Под его руководством в 1970-х годах было начато и успешно завершено строительство металлургического гиганта - «Надежды», которая стала выдавать стране никель, медь и кобальт. 20 лет спустя Альберт Воронов строил уже никелевый завод имени Эрнесто Че Гевары на Кубе.Книга снабжена интересными зарисовками из жизни самого автора, его наблюдениями и замечаниями и больше похожа на приключенческую, нежели библиографическую. Несмотря на наличие технической терминологии, она понятна и интересна людям как далеким от техники и производства, так и производственникам. Тираж книги «Норильск. Никель. Куба» всего 500 экземпляров, но ознакомиться с ней можно будет в читальных залах Норильской научно-технической библиотеки (Ленинский пр., 1); в публичной библиотеке (Ленинский пр., 20а); библиотеке Музея Норильска (Ленинский пр., 14); Норильском городском архиве (ул. Мира, 1а), а также в редакциях местных газет.