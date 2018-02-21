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21 февраля 2018, 18:29



В Норильске проходит городской смотр-конкурс ученических активов «Школьная пора».

Самый большой по продолжительности второй этап конкурса «Любимый город нас объединяет» проводился с 30 октября по 2 февраля. Ученические активы изучали и систематизировали архивные материалы о своей альма-матер; искали ее отличительные особенности и место в истории города, края, страны; создавали творческие работы «Норильские мечты», отражающие отношение активистов к своему городу; каждый актив внес свой вклад в юбилейный подарок городу: ребята оформили пайетками индивидуальные сегменты, которые впоследствии соединятся в единое полотно. По итогам второго этапа конкурса результаты исследовательской деятельности будут собраны в альманах «37 школьных чудес Большого Норильска», а творческие работы представят на городской выставке. Третий этап «Уникальность и будущее Норильска - в нас!» состоится с 12 по 16 марта. Ученические активы представят творческие выступления на предложенные темы, а также примут участие в конкурсах на интерактивных площадках. Финальным событием станет торжественная церемония награждения победителей, которая пройдет в городском Центра культуры 16 мая.

Просмотров:201 Он проводится в течение учебного года и включает в себя несколько этапов, которые в этом учебном году посвящены празднованию 65-летия города.Самый большой по продолжительности второй этап конкурса «Любимый город нас объединяет» проводился с 30 октября по 2 февраля. Ученические активы изучали и систематизировали архивные материалы о своей альма-матер; искали ее отличительные особенности и место в истории города, края, страны; создавали творческие работы «Норильские мечты», отражающие отношение активистов к своему городу; каждый актив внес свой вклад в юбилейный подарок городу: ребята оформили пайетками индивидуальные сегменты, которые впоследствии соединятся в единое полотно.По итогам второго этапа конкурса результаты исследовательской деятельности будут собраны в альманах «37 школьных чудес Большого Норильска», а творческие работы представят на городской выставке.Третий этап «Уникальность и будущее Норильска - в нас!» состоится с 12 по 16 марта. Ученические активы представят творческие выступления на предложенные темы, а также примут участие в конкурсах на интерактивных площадках.Финальным событием станет торжественная церемония награждения победителей, которая пройдет в городском Центра культуры 16 мая.