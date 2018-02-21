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21 февраля 2018, 18:33



Только что завершилась церемония чествования победителей муниципального и краевого этапов Всероссийской олимпиады школьников.

Особые награды и слова поздравлений звучали и в адрес призеров и победителя регионального этапа. Основной площадкой для проведения этого этапа второй год подряд становится Норильск: 27 наших ребят демонстрировали знания по 11 предметам на домашней площадке, 17 юных норильчан отправились в Красноярск, чтобы принять участие в олимпиаде по восьми предметам. В итоге медали и дипломы призеров регионального этапа получили 11 старшеклассников и один, Герман Риттер, одиннадцатиклассник из школы № 1, стал победителем этого этапа Всероссийской олимпиады школьников. «Я хочу сказать вам огромное спасибо за ваш труд - с каждым годом муниципальный этап начинается все раньше, сейчас школьные олимпиады проходят с сентября, и в ноябре вы уже участвуете в городском этапе. Спасибо вам за то, что практически вначале учебного года вы готовы к тому, чтобы участвовать и побеждать в таких непростых испытаниях», - поздравляя героев праздника, сказал Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования.

Просмотров:185 Праздник проходил во Дворце творчества детей и молодежи, на сцену которого победители муниципального этапа, демонстрировавшие знания в самых разных школьных предметах, поднимались за наградами 38 раз. Многие из ребят получили медали и дипломы, победив в олимпиаде по нескольким предметам. К слову, в муниципальном этапе приняли участие более тысячи учащихся из 37 норильских школ и гимназий. Проходил этот этап с 15 ноября по 18 декабря 2017 года.Особые награды и слова поздравлений звучали и в адрес призеров и победителя регионального этапа. Основной площадкой для проведения этого этапа второй год подряд становится Норильск: 27 наших ребят демонстрировали знания по 11 предметам на домашней площадке, 17 юных норильчан отправились в Красноярск, чтобы принять участие в олимпиаде по восьми предметам. В итоге медали и дипломы призеров регионального этапа получили 11 старшеклассников и один, Герман Риттер, одиннадцатиклассник из школы № 1, стал победителем этого этапа Всероссийской олимпиады школьников.«Я хочу сказать вам огромное спасибо за ваш труд - с каждым годом муниципальный этап начинается все раньше, сейчас школьные олимпиады проходят с сентября, и в ноябре вы уже участвуете в городском этапе. Спасибо вам за то, что практически вначале учебного года вы готовы к тому, чтобы участвовать и побеждать в таких непростых испытаниях», - поздравляя героев праздника, сказал Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования.