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22 февраля 2018, 11:07



Глава города Ринат Ахметчин и председатель горсовета Александр Пестряков поздравили норильчан с Днем защитника Отечества.

23 февраля является символом патриотизма и преемственности поколений россиян, которые трудятся ради процветания нашей великой Родины, добросовестно исполняя свой служебный и профессиональный долг. Россия всегда славилась сильными и достойными людьми, готовыми в трудную минуту помочь тем, кто в этом нуждается, защитить родную землю. В этот день мы чествуем и произносим слова благодарности не только в адрес военнослужащих, которые охраняют рубежи нашей страны и мирное небо над нашими головами, но и всех мужчин, для которых защита своего дома, своей Родины – дело чести, всех, кто не боится постоять за свою семью и близких, независимо от своей профессии. Сегодня сплоченность русского народа, верность нашим традициям, неустанный труд на благо страны – залог успешного развития великой России, нашей государственности и суверенитета. От всей души желаем вам крепкого здоровья, мудрости в принятии решений, семейного благополучия и надежного тыла!

Просмотров:150 Уважаемые норильчане, примите поздравления с самым мужественным праздником в календаре памятных дат России – Днем защитника Отечества!23 февраля является символом патриотизма и преемственности поколений россиян, которые трудятся ради процветания нашей великой Родины, добросовестно исполняя свой служебный и профессиональный долг. Россия всегда славилась сильными и достойными людьми, готовыми в трудную минуту помочь тем, кто в этом нуждается, защитить родную землю.В этот день мы чествуем и произносим слова благодарности не только в адрес военнослужащих, которые охраняют рубежи нашей страны и мирное небо над нашими головами, но и всех мужчин, для которых защита своего дома, своей Родины – дело чести, всех, кто не боится постоять за свою семью и близких, независимо от своей профессии. Сегодня сплоченность русского народа, верность нашим традициям, неустанный труд на благо страны – залог успешного развития великой России, нашей государственности и суверенитета.От всей души желаем вам крепкого здоровья, мудрости в принятии решений, семейного благополучия и надежного тыла!