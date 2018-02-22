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22 февраля 2018, 11:07

Глава города Ринат Ахметчин и председатель горсовета Александр Пестряков поздравили норильчан с Днем защитника Отечества.


Уважаемые норильчане, примите поздравления с самым мужественным праздником в календаре памятных дат России – Днем защитника Отечества!
23 февраля является символом патриотизма и преемственности поколений россиян, которые трудятся ради процветания нашей великой Родины, добросовестно исполняя свой служебный и профессиональный долг. Россия всегда славилась сильными и достойными людьми, готовыми в трудную минуту помочь тем, кто в этом нуждается, защитить родную землю.
В этот день мы чествуем и произносим слова благодарности не только в адрес военнослужащих, которые охраняют рубежи нашей страны и мирное небо над нашими головами, но и всех мужчин, для которых защита своего дома, своей Родины – дело чести, всех, кто не боится постоять за свою семью и близких, независимо от своей профессии. Сегодня сплоченность русского народа, верность нашим традициям, неустанный труд на благо страны – залог успешного развития великой России, нашей государственности и суверенитета.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, мудрости в принятии решений, семейного благополучия и надежного тыла!

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 22 февраля 2018 
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13:56   Норильские юнармейцы отправились на форум «Я – Юнармия!». 11:52   В Норильске воспитанники казачьего класса побывали в гостях у полицейских. Встреча прошла в рамках всероссийской акции «Неделя мужества».
11:46   25 февраля в Красноярском крае начнется досрочное голосование на президентских выборах. 11:07   Глава города Ринат Ахметчин и председатель горсовета Александр Пестряков поздравили норильчан с Днем защитника Отечества.

 21 февраля 2018 
18:33   Только что завершилась церемония чествования победителей муниципального и краевого этапов Всероссийской олимпиады школьников. 18:29   В Норильске проходит городской смотр-конкурс ученических активов «Школьная пора».
18:19   В Музее Норильска состоялась презентация библиографической книги Альберта Воронова, первого директора Надеждинского металлургического завода, «Норильск. Никель. Куба». 18:06   Сегодня в городском Центре культуры глава города вручил госнаграды по случаю Дня защитника Отечества.
17:36   Доверчивый норильчанин по просьбе приятеля оформил на себя кредит на телефон. А когда понял, что его обманули, обратился в полицию с выдуманной историей. 17:05   В Норильске пройдет весенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди школьников и студентов.
16:03   Благотворительный фонд «Территория добра» совместно с ателье «Лайм» и воспитанниками школы-интернат № 2 презентовали проект «Накроем добром». 15:43   Сегодня, в середине первой недели Великого поста, в норильском соборе прошла литургия преждеосвященных даров.
15:42   Вернут исторический облик. Летом в Норильске начнут воссоздавать мозаичное панно на торце дома 45а на ул. Комсомольской. 15:37   Семейный клуб выходного дня приглашает норильчан на праздник.
15:15   Девятиклассник и педагог из Норильска приняли участие во всероссийском форуме «Наставник». 14:51   Акция «Нужные вещи» в разгаре. Норильчане активно помогают жителям удаленных и труднодоступных северных поселков.
14:09   Свыше 1 тонны мороженой свиной корейки с истекшим сроком хранения выявлено на одной из оптовых баз Норильска. 14:02   При поддержке «Норникеля» в Красноярске состоится семинар Sport Connect.
13:49   Норильчан приглашают принять участие в региональном этапе национального конкурса «Семья года». 13:27   Томатная история продолжается. Очередную партию санкционных томатов выявили и уничтожили в Норильске.
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 20 февраля 2018 
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17:18   Сегодня стал известен режим работы почтовых отделений Норильска в предстоящие предпраздничные и праздничные дни. 17:04   В Пенсионном фонде Норильска прокомментировали появление искусственно созданной очереди.
16:52   39 взрослых сели за школьные парты. Норильчане приняли участие во всероссийская акции «День сдачи ЕГЭ родителями». 15:21   Головой нужно думать, а не драться. Житель Норильска получил срок за причинение вреда здоровью средней тяжести.




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