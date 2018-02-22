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22 февраля 2018, 11:46



25 февраля в Красноярском крае начнется досрочное голосование на президентских выборах.

Члены избирательной комиссии будут доставляться в труднодоступные населенные пункты, а также к месту выпаса оленя, зимовки охотников или в вахтовые поселки на вертолетной и вездеходной технике, пишет «Наш Красноярский край».

Просмотров:163 С 25 февраля по 17 марта в труднодоступных поселках Красноярского края пройдет досрочное голосование на выборах президента России. Прежде всего этот порядок касается северных и арктических территорий нашего региона – Эвенкии, Таймыра и Туруханского района. Здесь более двух тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера ведут традиционный образ жизни, то есть занимаются охотой и разведением северного оленя.Члены избирательной комиссии будут доставляться в труднодоступные населенные пункты, а также к месту выпаса оленя, зимовки охотников или в вахтовые поселки на вертолетной и вездеходной технике, пишет «Наш Красноярский край».