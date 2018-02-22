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22 февраля 2018, 11:52



В Норильске воспитанники казачьего класса побывали в гостях у полицейских. Встреча прошла в рамках всероссийской акции «Неделя мужества».

В ходе встречи сотрудники норильской полиции продемонстрировали ребятам боевые приемы борьбы. Инспектор по физической и боевой подготовке отдела по работе с личным составом ОМВД России по г. Норильску Игорь Анисимов рассказал школьникам о приемах защиты при разных случаях нападения, которыми ребята могут воспользоваться в целях самообороны. Юные казаки узнали, как боевые приемы применяются для задержания правонарушителей и под руководством полицейских наставников отработали полученные навыки. После активных занятий вместе с представителем общественного совета при норильской полиции, атаманом городского казачьего войска и ветераном ОВД Юрием Кононченко ребята с экскурсией посетили отдел МВД. Полицейские рассказали визитерам о своей ежедневной работе и погрузили в историю. В полицейском музее ребята познакомились с историческими документами и фотографиями, узнали о знаках различия стражей порядка, осмотрели обмундирование милицейского образца и раритетную фото- и видеотехнику, которая ранее использовалась в работе экспертами-криминалистами. Сотрудники отдела МВД рассказали ребятам и о служебных командировках в горячие точки, которые совершали их коллеги в разные годы, поведали истории норильских стражей порядка, погибших при исполнении служебного долга. Также северные полицейские посвятили своих гостей в историю возведения храма святого Равноапостольного князя Владимира в память о стражах порядка, павших на боевом посту, в церемонии открытия которого ребята из казачьего класса принимали участие летом 2017 года, рассказали в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:190 Шестиклассники из талнахской школы № 27 специально приехали в Центральный район. День, который казачий класс провел вместе с сотрудниками отдела МВД России по г. Норильску и членами общественного совета, получился очень насыщенным и познавательным.В ходе встречи сотрудники норильской полиции продемонстрировали ребятам боевые приемы борьбы. Инспектор по физической и боевой подготовке отдела по работе с личным составом ОМВД России по г. Норильску Игорь Анисимов рассказал школьникам о приемах защиты при разных случаях нападения, которыми ребята могут воспользоваться в целях самообороны. Юные казаки узнали, как боевые приемы применяются для задержания правонарушителей и под руководством полицейских наставников отработали полученные навыки.После активных занятий вместе с представителем общественного совета при норильской полиции, атаманом городского казачьего войска и ветераном ОВД Юрием Кононченко ребята с экскурсией посетили отдел МВД. Полицейские рассказали визитерам о своей ежедневной работе и погрузили в историю. В полицейском музее ребята познакомились с историческими документами и фотографиями, узнали о знаках различия стражей порядка, осмотрели обмундирование милицейского образца и раритетную фото- и видеотехнику, которая ранее использовалась в работе экспертами-криминалистами.Сотрудники отдела МВД рассказали ребятам и о служебных командировках в горячие точки, которые совершали их коллеги в разные годы, поведали истории норильских стражей порядка, погибших при исполнении служебного долга. Также северные полицейские посвятили своих гостей в историю возведения храма святого Равноапостольного князя Владимира в память о стражах порядка, павших на боевом посту, в церемонии открытия которого ребята из казачьего класса принимали участие летом 2017 года, рассказали в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.