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22 февраля 2018, 13:56



Норильские юнармейцы отправились на форум «Я – Юнармия!».

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны России в 2016 году. На сегодняшний день в рядах движения числятся более 190 тысяч школьников. В Норильске отделение Юнармии появилось летом прошлого года и на сегодняшний день объединяет порядка 230 школьников.

Просмотров:132 Всероссийский патриотический форум «Я – Юнармия» проходит в эти дни в Подмосковье в парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». В нем принимают участие более восьми тысяч юнармейцев со всей страны. В состав норильской делегации вошли пять человек. В течение двух дней они обсудят деятельность движения, поучаствуют в мастер-классах олимпийских чемпионов, космонавтов, деятелей культуры и ученых.Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны России в 2016 году. На сегодняшний день в рядах движения числятся более 190 тысяч школьников. В Норильске отделение Юнармии появилось летом прошлого года и на сегодняшний день объединяет порядка 230 школьников.