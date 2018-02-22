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22 февраля 2018, 14:11



МФК «Норильский никель» сегодня и завтра померяется силами с «Ухтой».

Матчи состоятся 22 и 23 февраля во Дворце спорта «Арктика». Начало - в 19.00. Добавим, что за всю историю противостояний между клубами было сыграно всего семь матчей, из которых норильчане побеждали четырежды, одна победа на счету ухтинцев. Еще два раза команды сыграли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 24:14 в пользу «Норникеля».

Просмотров:142 В рамках 14-го тура Суперлиги в гости к норильчанам приехала «Ухта», занимающая в турнирной таблице предпоследнее, 11-е место с десятью очками в активе. У «Норникеля» на данный момент 32 очка и шестая позиция.Матчи состоятся 22 и 23 февраля во Дворце спорта «Арктика». Начало - в 19.00.Добавим, что за всю историю противостояний между клубами было сыграно всего семь матчей, из которых норильчане побеждали четырежды, одна победа на счету ухтинцев. Еще два раза команды сыграли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 24:14 в пользу «Норникеля».