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22 февраля 2018, 14:44



Жители Норильска, страдающие почечной недостаточностью, могут сообщить о проблемах, с которыми они сталкиваются в процессе лечения.

Проводится опрос в рамках контрольного мероприятия «Проверка использования средств, направленных на развитие и организацию оказания медицинской помощи больным с хронической почечной недостаточностью, нуждающимся в заместительной почечной терапии». Респондентам предлагается ответить на вопросы и рассказать, с какими трудностями при получении специализированной помощи сталкиваются пациенты, как организовано лечение больных методом диализа по месту жительства и долго ли нуждающиеся жители края ждут трансплантации почки. Опрос является анонимным и не требует регистрации. Однако анкету, хоть и без указания персональных данных, заполнить нужно. Поделиться своим мнением о доступности и качестве медпомощи можно на портале государственного и муниципального финансового аудита: https://portal.audit.gov.ru/surveys/participate?surveykey=300922642&prevPage=%2Fsurveys%2Favailable Оставить свое сообщение можно до 20 апреля 2018 года. Полученные данные будут использованы в отчете Счетной палаты Красноярского края, сообщает НИА-Красноярск.

Просмотров:92 Опрос о доступности и качестве медицинской помощи, оказываемой больным с хронической почечной недостаточностью, проводит Счетная палата Красноярского края.Проводится опрос в рамках контрольного мероприятия «Проверка использования средств, направленных на развитие и организацию оказания медицинской помощи больным с хронической почечной недостаточностью, нуждающимся в заместительной почечной терапии».Респондентам предлагается ответить на вопросы и рассказать, с какими трудностями при получении специализированной помощи сталкиваются пациенты, как организовано лечение больных методом диализа по месту жительства и долго ли нуждающиеся жители края ждут трансплантации почки.Опрос является анонимным и не требует регистрации. Однако анкету, хоть и без указания персональных данных, заполнить нужно.Поделиться своим мнением о доступности и качестве медпомощи можно на портале государственного и муниципального финансового аудита: https://portal.audit.gov.ru/surveys/participate?surveykey=300922642&prevPage=%2Fsurveys%2FavailableОставить свое сообщение можно до 20 апреля 2018 года.Полученные данные будут использованы в отчете Счетной палаты Красноярского края, сообщает НИА-Красноярск.