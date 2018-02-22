Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 февраля 2018, 15:01



Потребность в детских садах в Талнахе больше, чем в Центральном районе Норильска. Всего в общей очереди в садики зарегистрированы более 6 тысяч малышей.

Сегодня в Норильске 41 детский сад посещают 12 218 детей, из которых 7 384 ребенка ходят в сады Централного района, 3384 - в Талнахе, 1376 - в Кайеркане и 74 - в Снежногорске. Напомним, в следующем году в Норильске планируется открыть после реконструкции два дошкольных учреждения: в Талнахе на Бауманской, 21, и в Центральном районе на Московской, 18. Первый сможет принять 217 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, второй - 236 детей от 3 до 7 лет.

Просмотров:98 Это дети от рождения и до трех лет. Малышей, реально претендующих на место в дошкольном образовательном учреждении, возраст которых от полутора до трех лет, – 1907 человек. Большинство из них - 795 - живут в Талнахе, 731 - в Центральном районе, 318 - в Кайеркане, 63 - в Оганере. В Снежногорске потребности в детских садах нет.Сегодня в Норильске 41 детский сад посещают 12 218 детей, из которых 7 384 ребенка ходят в сады Централного района, 3384 - в Талнахе, 1376 - в Кайеркане и 74 - в Снежногорске.Напомним, в следующем году в Норильске планируется открыть после реконструкции два дошкольных учреждения: в Талнахе на Бауманской, 21, и в Центральном районе на Московской, 18. Первый сможет принять 217 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, второй - 236 детей от 3 до 7 лет.