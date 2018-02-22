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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:05 В полиции Норильска прокомментировали сообщение о якобы убийстве собаки
16:42 В первые дни марта в «Арене» пройдет весенняя благотворительная ярмарка «Подарошная». Все вырученные в ходе нее средства пойдут на оплату очередного курса реабилитации Владу Якушеву
16:31 Житель Таймыра может лишиться свободы за браконьерство. Полицейские задержали крупную партию незаконно добытых осетров
16:30 25 февраля в городском бассейне пройдут соревнования по дайвингу, посвященные Дню защитника Отечества
16:16 «Решение социальных проблем бизнес-моделями» обсуждали за круглым столом предприниматели Норильска. Встреча прошла в конференц-зале норильского многофункционального центра.
16:02 Юношеская команда «Норильского никеля» переиграла сверстников из «Дины»
15:40 Писатель-маринист и капитан дольнего плавания Виктор Конецкий в детстве не мечтал ни о море, ни о путешествиях - он хотел быть художником. При поддержке «Норникеля» его вдова привезла на Таймыр выставку картин
15:35 С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра
15:28 Сегодня на сессии Законодательного Собрания края депутаты приняли корректировку краевого бюджета
15:17 В это воскресенье норильского зрителя ожидает премьера спектакля по пьесе Михаила Дурненкова «Утопия» в постановке норильского режиссера Тимура Файрузова
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