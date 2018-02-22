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22 февраля 2018, 15:13



Требуются патрульные и участковые. Отдел МВД России по Норильску приглашает граждан на службу.

«Достойная заработная плата, ежемесячные денежные поощрения, ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно, включая 1 члена семьи, возможность получения бесплатного образования в учебных заведениях системы МВД России», - гарантируют в ведомстве. В настоящий момент в отделе МВД России по Норильску имеются вакантные должности полицейского патрульно-постовой службы полиции и участкового уполномоченного полиции. По вопросам трудоустройства обращаться на ул. Бегичева, 9, телефоны для справок: 34-76-22, 47-24-38. Уточнить информацию о вопросах трудоустройства в отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции можно также по телефону 22-02-38 или по адресу: ул. Ленинградская, 13а, каб. 213.

Просмотров:125 Для замещения вакантных должностей приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, отслужившие в Вооруженных силах, имеющие образование не ниже среднего, с перспективой дальнейшего профессионального роста.«Достойная заработная плата, ежемесячные денежные поощрения, ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно, включая 1 члена семьи, возможность получения бесплатного образования в учебных заведениях системы МВД России», - гарантируют в ведомстве.В настоящий момент в отделе МВД России по Норильску имеются вакантные должности полицейского патрульно-постовой службы полиции и участкового уполномоченного полиции.По вопросам трудоустройства обращаться на ул. Бегичева, 9, телефоны для справок: 34-76-22, 47-24-38.Уточнить информацию о вопросах трудоустройства в отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции можно также по телефону 22-02-38 или по адресу: ул. Ленинградская, 13а, каб. 213.