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22 февраля 2018, 15:17



В это воскресенье норильского зрителя ожидает премьера спектакля по пьесе Михаила Дурненкова «Утопия» в постановке норильского режиссера Тимура Файрузова

Спектакль играется в весьма необычном пространстве - в буфете театра. Он рассказывает нам о жизни отдельно взятой семьи, по-своему пережившей кризис 90-х. По сюжету хозяевам рюмочной предлагают возродить их «забегаловку» в том виде, в каком она была 15 лет назад. Деловые люди «в малиновых пиджаках» вмешиваются в процесс, в итоге получается трагикомедия с элементом мастерски воссозданном режиссером «кича», свойственного годам перестройки. Начало постановки - 25 февраля в 17 часов. Формат - малая сцена. В спектакле заняты Денис Чайников, Галина Савина, Николай Каверин, Александр Носырев, Дарья Дороготовцева, Иван Розинкин.

Просмотров:101 Напомним, Тимур работал над эскизом «Утопия» в рамках недавно прошедшей творческой лаборатории «Полярка-2018». Эскиз был продемонстрирован на суд публике и критикам 28 января этого года. Большинством голосов, в том числе и по согласованию с администрацией театра, данная работа была одобрена и «Утопия» - после небольших «косметических» изменений - вошла в репертуаре норильской «маяковки».Спектакль играется в весьма необычном пространстве - в буфете театра. Он рассказывает нам о жизни отдельно взятой семьи, по-своему пережившей кризис 90-х. По сюжету хозяевам рюмочной предлагают возродить их «забегаловку» в том виде, в каком она была 15 лет назад. Деловые люди «в малиновых пиджаках» вмешиваются в процесс, в итоге получается трагикомедия с элементом мастерски воссозданном режиссером «кича», свойственного годам перестройки.Начало постановки - 25 февраля в 17 часов. Формат - малая сцена.В спектакле заняты Денис Чайников, Галина Савина, Николай Каверин, Александр Носырев, Дарья Дороготовцева, Иван Розинкин.