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22 февраля 2018, 15:28



Сегодня на сессии Законодательного Собрания края депутаты приняли корректировку краевого бюджета

Доходы краевого бюджета в 2018 году в целом увеличены на 5,8 млрд рублей. Из них 1,8 млрд рублей – это прирост налоговых и неналоговых доходов, связанный с изменением федерального законодательства в отношении налога на движимое имущество организаций. Также в бюджете отражены дополнительно выделенные трансферты из федерального бюджета в сумме 4 млрд рублей, в том числе целевые средства в размере 2,4 млрд рублей и дотации в размере 1,6 млрд рублей. Расходы краевого бюджета в текущем году увеличены на 10 млрд рублей. Около 3 млрд рублей из этой суммы дополнительно выделено на подготовку к Всемирным студенческим играм. Средства будут направлены на комплексное благоустройство общественных пространств, ремонт фасадов, высадку деревьев, освещение улиц, переселение граждан и снос аварийного жилья, приобретение автобусов, спецтехники для уборки улиц и другие мероприятия. Более 4 млрд рублей направлено на финансирование переходящих обязательств прошлого года, в том числе на завершение строительства перинатального центра в Норильске и объектов дорожного хозяйства. На 1 млрд рублей увеличилось финансирование программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Кроме того, в расходах краевого бюджета отражены дополнительные средства из федерального бюджета в размере 2,4 млрд рублей. В частности, около 900 млн рублей предусмотрено на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, 675 млн рублей – на поддержку агропромышленного комплекса. Также в рамках программы поддержки семей с детьми край получил средства в размере 525 млн рублей на пособия в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. По итогам обсуждения депутаты единогласно поддержали корректировку бюджета. В результате всех изменений доходы составили 223,2 млрд рублей, расходы – 242,4 млрд рублей, дефицит – 19,2 млрд рублей, сообщили в министерстве финансов Красноярского края.

Просмотров:90 Первая в этом году корректировка потребовалась для выделения дополнительных средств на подготовку к Универсиаде в Красноярске, а также для финансирования переходящих обязательств прошлого года.Доходы краевого бюджета в 2018 году в целом увеличены на 5,8 млрд рублей. Из них 1,8 млрд рублей – это прирост налоговых и неналоговых доходов, связанный с изменением федерального законодательства в отношении налога на движимое имущество организаций. Также в бюджете отражены дополнительно выделенные трансферты из федерального бюджета в сумме 4 млрд рублей, в том числе целевые средства в размере 2,4 млрд рублей и дотации в размере 1,6 млрд рублей.Расходы краевого бюджета в текущем году увеличены на 10 млрд рублей.Около 3 млрд рублей из этой суммы дополнительно выделено на подготовку к Всемирным студенческим играм. Средства будут направлены на комплексное благоустройство общественных пространств, ремонт фасадов, высадку деревьев, освещение улиц, переселение граждан и снос аварийного жилья, приобретение автобусов, спецтехники для уборки улиц и другие мероприятия.Более 4 млрд рублей направлено на финансирование переходящих обязательств прошлого года, в том числе на завершение строительства перинатального центра в Норильске и объектов дорожного хозяйства.На 1 млрд рублей увеличилось финансирование программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.Кроме того, в расходах краевого бюджета отражены дополнительные средства из федерального бюджета в размере 2,4 млрд рублей. В частности, около 900 млн рублей предусмотрено на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, 675 млн рублей – на поддержку агропромышленного комплекса. Также в рамках программы поддержки семей с детьми край получил средства в размере 525 млн рублей на пособия в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.По итогам обсуждения депутаты единогласно поддержали корректировку бюджета. В результате всех изменений доходы составили 223,2 млрд рублей, расходы – 242,4 млрд рублей, дефицит – 19,2 млрд рублей, сообщили в министерстве финансов Красноярского края.