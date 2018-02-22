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22 февраля 2018, 15:35

С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра


Соответствующее постановление правительства РФ было подписано 12 февраля. Теперь водители обязаны иметь не только знак аварийной остановки и огнетушитель, но и аптечку.
Кроме того, новый регламент запрещает эксплуатировать машину при повреждениях и дефектах усилителя руля. А если в машине есть шипованная резина, то она должна быть установлена на все колеса.
Отныне запрещено использовать бесцветные или окрашенные оптические детали и тонировать фары, снимать предусмотренные конструкцией стеклоочистители и стеклоомыватели.
Если автовладелец нарушит хоть одно из этих условий, пройти техосмотр он не сможет.
Кроме того, Минэкономразвития предлагает ужесточить наказание за фиктивный техосмотр. Операторов, разрешивших эксплуатацию не прошедших техосмотр автомобилей, предлагают штрафовать на десять тысяч рублей. За те же действия, совершенные группой лиц по сговору, нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы.
Водителей машин, не прошедших ТО, предлагают наказывать штрафами в размере 800 рублей, сообщает РИА Новости.

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