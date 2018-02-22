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22 февраля 2018, 15:40



Писатель-маринист и капитан дольнего плавания Виктор Конецкий в детстве не мечтал ни о море, ни о путешествиях - он хотел быть художником. При поддержке «Норникеля» его вдова привезла на Таймыр выставку картин

На счету Виктора Конецкого более 50 книги, а также сценарии, которые легли в основу таких известнейших художественных фильмов, как «Полосатый рейс», «Тридцать три», «Путь к причалу». Экспонаты доставила на Таймыр вдова автора и художника Татьяна Валентиновна Акулова-Конецкая, впервые посетившая север, который так любил ее муж. «Чем дальше на север, тем беднее пейзаж, но воздействие его сильнее», - писал Виктор Викторович. «Море было его жизнью, - рассказывает Татьяна Валентиновна. - И с первого дня нашего знакомства я слышала от него - Таймыр, Дудинка, Игарка, Певек, Тикси, Анадырь. Он очень любил северян, за вашу преданность северу, он не забывал, какой ценой досталось освоение северного морского пути». Последний раз Конецкий был в Дудинке в 1986 году, об этом он написал книгу «Последний рейс». И потому выставка его работ именно в Дудинке стала для его вдовы символическим возвращением.

Просмотров:85 Имя Виктора Конецкого давно вошло в список классиков русской литературы ХХ века. И не многие знают, что он еще и художник. Правда, рисовать он начала гораздо позднее, чем мог бы, уже состоявшись, став капитаном судна. Поступить в академию художеств ему помешали тяжелые послевоенные годы, и Конецкий стал курсантом военно-морского училища. Его пейзажи и натюрморты, написанные акварелью и маслом, оформленные цитатами из его книг, а также личные вещи автора - все это вошло в выставку «Север в фарватере», которая открылась вчера в Таймырском городском музее в рамках программы компании «Норникель» «Освоение севера. Тысяча лет успеха».На счету Виктора Конецкого более 50 книги, а также сценарии, которые легли в основу таких известнейших художественных фильмов, как «Полосатый рейс», «Тридцать три», «Путь к причалу». Экспонаты доставила на Таймыр вдова автора и художника Татьяна Валентиновна Акулова-Конецкая, впервые посетившая север, который так любил ее муж. «Чем дальше на север, тем беднее пейзаж, но воздействие его сильнее», - писал Виктор Викторович.«Море было его жизнью, - рассказывает Татьяна Валентиновна. - И с первого дня нашего знакомства я слышала от него - Таймыр, Дудинка, Игарка, Певек, Тикси, Анадырь. Он очень любил северян, за вашу преданность северу, он не забывал, какой ценой досталось освоение северного морского пути».Последний раз Конецкий был в Дудинке в 1986 году, об этом он написал книгу «Последний рейс». И потому выставка его работ именно в Дудинке стала для его вдовы символическим возвращением.