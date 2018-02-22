Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 февраля 2018, 16:02



Юношеская команда «Норильского никеля» переиграла сверстников из «Дины»

Ранее подопечные Алексея Брусенцова победили «Политех» - 2:0. В матче с «Автодором» северянам была засчитана техническая победа – 5:0. Напомним, что матчи третьего тура проходят в Тюмени, где сегодня норильчане проведут заключительную игру против команды «КПРФ». «Мы очень неплохо сыграли оба тайма в обороне, но все же пропустили первыми. До пропущенного гола имели как минимум три голевых момента. После пропущенного гола продолжили играть от обороны и поймали соперника на контратаке. После перерыва снова ждали ошибок соперника, и дождались: Дима Баталов очень хорошо пробил из-под защитника. Вели в счете, вроде бы все хорошо, но уже к 10 минуте заработали пять фолов. К счастью, больше мы правила не нарушали, хотя и были на грани фола. В конце матча соперник перешел на игру с пятым полевым, но и здесь мы действовали слаженно, а пару раз даже могли отправить мяч в пустые ворота», - приводит слова Алексея Брусенцова официальный сайт МФК «Норильский никель».

Просмотров:85 В третьем туре юношеской Суперлиги резервисты МФК «Норильский никель» 2000-2001 годов рождения одолели «Дину» со счетом 2:1. Голами отметились Дмитрий Баталов и Ренат Алибеков. Для норильчан эта победа стала третьей подряд.Ранее подопечные Алексея Брусенцова победили «Политех» - 2:0. В матче с «Автодором» северянам была засчитана техническая победа – 5:0.Напомним, что матчи третьего тура проходят в Тюмени, где сегодня норильчане проведут заключительную игру против команды «КПРФ».«Мы очень неплохо сыграли оба тайма в обороне, но все же пропустили первыми. До пропущенного гола имели как минимум три голевых момента. После пропущенного гола продолжили играть от обороны и поймали соперника на контратаке. После перерыва снова ждали ошибок соперника, и дождались: Дима Баталов очень хорошо пробил из-под защитника. Вели в счете, вроде бы все хорошо, но уже к 10 минуте заработали пять фолов. К счастью, больше мы правила не нарушали, хотя и были на грани фола. В конце матча соперник перешел на игру с пятым полевым, но и здесь мы действовали слаженно, а пару раз даже могли отправить мяч в пустые ворота», - приводит слова Алексея Брусенцова официальный сайт МФК «Норильский никель».