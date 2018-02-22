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22 февраля 2018, 16:16



«Решение социальных проблем бизнес-моделями» обсуждали за круглым столом предприниматели Норильска. Встреча прошла в конференц-зале норильского многофункционального центра.

Бизнесмены нашего города во главе с координаторами из Союза северных промышленников и предпринимателей, Сергеем Канавиным и Михаилом Кисилевым, в таком формате собираются не впервые. Это заседание проходило в Международный день социальной справедливости, оттого многие темы обсуждений на форуме были посвящены социальной поддержке самым незащищенным категориям населения - инвалидам, ветеранам, пожилым норильчанам. Председатель норильского депутатского корпуса Александр Пестряков заверил собравшихся, что круг потенциальных участников малого и среднего бизнеса в регионе заметно расширяется, благодаря чему в Норильске и на Таймыре появляются новые рабочие места и необходимые для населения услуги. Кроме того, акцент на встрече был сделан и на федеральной программе для социально ориентированных некоммерческих организаций, - напомним, в перспективе для них откроется доступ к федеральному финансированию социальных услуг. Речь идет о 10 процентах с сумм, выделяемых из федерального бюджета на оплату услуг в социальной сфере.

Просмотров:66 Мероприятие, ориентированное на деловых людей, прошло при поддержке компании «Норникель». На нем были подведены итоги годовой реализации проекта «Клуб социальных предпринимателей Арктики», заслушаны доклады приглашенных участников Круглого стола, в том числе исполняющего обязанности директора Агентства развития Норильска Сергея Ваганова, который рассказал о помощи начинающим бизнесменам по сопровождению проектов - от бизнес-идеи до финансовых отчетов.Бизнесмены нашего города во главе с координаторами из Союза северных промышленников и предпринимателей, Сергеем Канавиным и Михаилом Кисилевым, в таком формате собираются не впервые. Это заседание проходило в Международный день социальной справедливости, оттого многие темы обсуждений на форуме были посвящены социальной поддержке самым незащищенным категориям населения - инвалидам, ветеранам, пожилым норильчанам.Председатель норильского депутатского корпуса Александр Пестряков заверил собравшихся, что круг потенциальных участников малого и среднего бизнеса в регионе заметно расширяется, благодаря чему в Норильске и на Таймыре появляются новые рабочие места и необходимые для населения услуги.Кроме того, акцент на встрече был сделан и на федеральной программе для социально ориентированных некоммерческих организаций, - напомним, в перспективе для них откроется доступ к федеральному финансированию социальных услуг. Речь идет о 10 процентах с сумм, выделяемых из федерального бюджета на оплату услуг в социальной сфере.