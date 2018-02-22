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22 февраля 2018, 16:30



25 февраля в городском бассейне пройдут соревнования по дайвингу, посвященные Дню защитника Отечества

Трассу решено было повторить прошлогоднюю, поскольку она наполнена сложными упражнениями, и ее прохождение требует серьезной подготовки. Базу заданий составят традиционные упражнения - ориентирование под водой, в том числе в условиях плохой видимости, техника владения плавучестью, стрельба из подводного ружья. Соревнования пройдут в бассейне Норильска 25 февраля в 16.00. Вход свободный, приглашаются все желающие зрители.

Просмотров:59 На турнир заявлено около 20 участников: состав соревнующихся из года в год практически не меняется, поскольку дайвинг в Норильске – не массовый спорт, в соревнованиях могут принять участие только сертифицированные дайверы, имеющие соответствующую подготовку.Трассу решено было повторить прошлогоднюю, поскольку она наполнена сложными упражнениями, и ее прохождение требует серьезной подготовки. Базу заданий составят традиционные упражнения - ориентирование под водой, в том числе в условиях плохой видимости, техника владения плавучестью, стрельба из подводного ружья.Соревнования пройдут в бассейне Норильска 25 февраля в 16.00. Вход свободный, приглашаются все желающие зрители.