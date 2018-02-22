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22 февраля 2018, 16:31



Житель Таймыра может лишиться свободы за браконьерство. Полицейские задержали крупную партию незаконно добытых осетров

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации» ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. Теперь браконьеру грозит срок до трех года лишения свободы. «Был поставлен вылов рыбы не на промышленный поток, но на постоянный поток, и он постоянно эту рыбу вылавливал. Вылов осетровых пород на Енисее запрещен. К продаже разрешена только рыба, которая выращена искусственно, и при условии, что у предприятия имеется лицензия для её производства», сообщил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Владимир Юрченко.

Просмотров:69 В ходе проведения специального рейда полицейские обнаружили сани, в которых находилось 12 замороженных туш рыбы на сумму более 100 тысяч рублей. Осётр сибирский включён в перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что к незаконному вылову причастен 46-летний местный житель.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации» ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. Теперь браконьеру грозит срок до трех года лишения свободы.«Был поставлен вылов рыбы не на промышленный поток, но на постоянный поток, и он постоянно эту рыбу вылавливал. Вылов осетровых пород на Енисее запрещен. К продаже разрешена только рыба, которая выращена искусственно, и при условии, что у предприятия имеется лицензия для её производства», сообщил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Владимир Юрченко.