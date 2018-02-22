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22 февраля 2018, 16:42

В первые дни марта в «Арене» пройдет весенняя благотворительная ярмарка «Подарошная». Все вырученные в ходе нее средства пойдут на оплату очередного курса реабилитации Владу Якушеву


Организатор «Подарошной» – благотворительный фонд «69 параллель». Ярмарка изделий ручной работы «Подарошная» развернется на первом этаже СРК «Арена» и будет работать на протяжении четырех дней: с 3 по 6 марта с 12 до 22 часов. Проект реализуется в рамках программы «Шаг навстречу», благодаря которой фонд оказывает помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а так же ребятишкам с серьезными проблемами здоровья.
Свои работы на ярмарку предоставят более 50 норильских мастеров и мастериц. С кем-то из умельцев можно будет пообщаться лично, а другие разместят свои работы на отдельном столике «Золотые руки». Здесь же можно будет найти и работы мам, чьи дети уже являются благополучателями «69 параллели» и которые так же как и мама Влада Якушева на своем опыте знают с какими трудностями приходится сталкиваться в борьбе за здоровье своего ребенка. Искусники из Центрального района, Талнаха, Кайеркана и Дудинки выставят на продажу работы, выполненные в различных техниках: декупаж, валяние, вязание, фриволите, батик, бижутерия, свитдизайн, пряники, шокобоксы, скрапбукинг, игрушки и так далее.
Владу Якушеву 11 лет, у него аутизм и он почти не умеет говорить, но есть шанс, что мальчик сможет социализироваться, а в будущем и научиться обслуживать себя. В ходе первой благотворительной ярмарки «Подарошная» силами неравнодушных горожан было собрано более 200 тысяч. На эти средства мальчик и его мама съездили на курс реабилитации в Нижний Новгород, в клинику доктора Мышляева и приехали с отличными результатами.
«У меня теперь появилась надежда, что сын хотя бы частично сможет восстановиться, – говорит Лилия Якушева. – После курса реабилитации в Нижнем Новгороде есть улучшения. Появилось слуховое и зрительное внимание, он стал понимать обращенную к нему речь, произносить первые слова и петь. Специалисты клиники посоветовали надолго не откладывать новый этап реабилитации, чтобы полученный результат закрепился. Я благодарю всех горожан, сотрудников фонда и участников ярмарки за то, что не оставили меня один на один с моей проблемой и помогаете. И обращаюсь за помощью вновь. На новый курс реабилитации требуется 693 тысячи 750 рублей. Курс рассчитан на четыре месяца ежедневных процедур и занятий. Самостоятельно эту сумму я собрать не смогу, так как являюсь единственным кормильцем семьи и помимо Влада на моем попечении находится мама и старшая дочь – студентка».
Так же во время ярмарки волонтеры фонда «69 параллель» будут раздавать памятки с алгоритмом по безналичному перечислению средств для Влада. Так же в СРК «Арена» будут установлены боксы для сбора денег. Поскольку ярмарка проходит в канун Международного женского дня, то ее посетители смогут порадовать себя не только искусными поделками, но и живыми комнатными цветами, которые так же можно будет приобрести на «Подарошной».
Информацию о сборе средств и местах размещения боксов можно узнать по телефону: 8-905-092-69-69.

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