Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 февраля 2018, 17:05



В полиции Норильска прокомментировали сообщение о якобы убийстве собаки

Об обнаружении умирающей собаки во дворе дома в дежурную часть отдела полиции № 2 сообщил житель района Талнах. О том, что в собаку стреляли, он услышал от других людей. «На место выдвинулась следственно-оперативная группа. Прибыв по указанному адресу, обнаружили животное мертвым. Огнестрельного ранения, крови или сопутствующих следов на теле животного полицейские не обнаружили. Труп собаки забрали и увезли в организацию, занимающуюся, утилизацией животных. Также в рамках проверки стало известно, что в течение нескольких дней представители данной организации по заявкам жителей Талнаха отлавливали бродячих животных на территории района и данное животное в числе других также подлежало отлову», - сообщил в ОМВД РФ по Норильску.

Просмотров:292 Вчера в группе «Потеряшки» одной из социальных сетей появилось фото собаки с информацией о том, что ее убили на глазах у детей во дворе жилого дома №25 на улице Федоровского. В комментариях сообщили, что пес жил во дворе этого дома несколько лет, был добрым и приветливым, жители его подкармливали.Об обнаружении умирающей собаки во дворе дома в дежурную часть отдела полиции № 2 сообщил житель района Талнах. О том, что в собаку стреляли, он услышал от других людей. «На место выдвинулась следственно-оперативная группа. Прибыв по указанному адресу, обнаружили животное мертвым. Огнестрельного ранения, крови или сопутствующих следов на теле животного полицейские не обнаружили. Труп собаки забрали и увезли в организацию, занимающуюся, утилизацией животных. Также в рамках проверки стало известно, что в течение нескольких дней представители данной организации по заявкам жителей Талнаха отлавливали бродячих животных на территории района и данное животное в числе других также подлежало отлову», - сообщил в ОМВД РФ по Норильску.