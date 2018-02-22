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22 февраля 2018, 17:19



Ученики норильского полицейского класса побывали на уроке мужества у стражей порядка и воинов–интернационалистов

В начале ребята из норильской школы № 14 с экскурсией посетили VIII отдел экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по краю и подразделение дознания ОМВД России по г. Норильску. О работе полицейских-дознавателей на примере расследуемых ими уголовных рассказала заместитель начальника подразделения подполковник полиции Наталья Толмачева. Об особенностях специальности и необычных примерах из личной практики школьникам поведал эксперт-криминалист Роман Приходько. Ребята узнали о том, как на первый взгляд незначительные следы могут помочь в установлении и задержании преступников, как криминалисты изобличают злоумышленников по оставленным на месте преступления следам обуви, засохшей крови и даже маленьким частичкам ворса с одежды. Капитан полиции продемонстрировал содержимое специального служебного чемоданчика, который является неотъемлемым атрибутом полицейских этого подразделения. Ребята понаблюдали за процессом снятия cледов рук и даже сами выступили в роли криминалистов, поработав с изъятием отпечатков пальцев. Также полицейские рассказали подросткам об исследованиях наркотических или психотропных веществ, о возможностях трасологических, баллистических и других исследований, которые используют эксперты в раскрытии преступлений. После познавательной встречи представитель общественного совета при ОМВД России по г. Норильску и председатель Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин пригласил ребят в музей боевой славы. Общественник продемонстрировал школьникам экспозицию, которую норильские воины–интернационалисты собирали более пятнадцати лет.

Просмотров:176 Накануне Дня Защитника Отечества сотрудники ОМВД России по г. Норильску и ветераны Афганской войны и локальных конфликтов в рамках всероссийской акции «Неделя мужества» встретились с учениками полицейского класса.В начале ребята из норильской школы № 14 с экскурсией посетили VIII отдел экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по краю и подразделение дознания ОМВД России по г. Норильску.О работе полицейских-дознавателей на примере расследуемых ими уголовных рассказала заместитель начальника подразделения подполковник полиции Наталья Толмачева. Об особенностях специальности и необычных примерах из личной практики школьникам поведал эксперт-криминалист Роман Приходько. Ребята узнали о том, как на первый взгляд незначительные следы могут помочь в установлении и задержании преступников, как криминалисты изобличают злоумышленников по оставленным на месте преступления следам обуви, засохшей крови и даже маленьким частичкам ворса с одежды.Капитан полиции продемонстрировал содержимое специального служебного чемоданчика, который является неотъемлемым атрибутом полицейских этого подразделения. Ребята понаблюдали за процессом снятия cледов рук и даже сами выступили в роли криминалистов, поработав с изъятием отпечатков пальцев. Также полицейские рассказали подросткам об исследованиях наркотических или психотропных веществ, о возможностях трасологических, баллистических и других исследований, которые используют эксперты в раскрытии преступлений.После познавательной встречи представитель общественного совета при ОМВД России по г. Норильску и председатель Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин пригласил ребят в музей боевой славы. Общественник продемонстрировал школьникам экспозицию, которую норильские воины–интернационалисты собирали более пятнадцати лет.