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22 февраля 2018, 18:06



Молодые семьи норильчан с детьми могут претендовать на ипотеку с пониженной ставкой. В Красноярске прошел круглый стол на тему «Ипотека под 6% - это реально!»

Подробную об условиях и порядке реализации госпрограммы рассказала начальник отдела ипотечного кредитования и продаж Красноярского краевого фонда жилищного строительства Анна Лепешонок. По ее словам, данная программа направлена на поддержку семей, в которых родится второй и/или третий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. По условиям госпрограммы для молодых семей предусматривается сниженная ипотечная ставка 6% годовых в течение трех лет при рождении второго ребенка и пяти лет при рождении третьего ребенка. «В случае если в период действия льготной ставки в семье родится и второй, и третий ребенок, то общий льготный период будет достигать восьми лет. Затем ставка по ипотечному займу фиксируется на уровне ключевой ставки Центробанка на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 2 процентных пункта», - рассказала Лепешонок. Первый ипотечный кредит по данной программе на территории края был выдан уже 31 января текущего года. Кроме того, по этой программе можно рефинансировать ранее выданный ипотечный кредит в случае соответствия заемщиков условиям программы. Специалист в сфере недвижимости Ирина Томоровская в свою очередь пояснила, что выданный ипотечный кредит может быть направлен на приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме на этапе строительства или на этапе готового жилья. «Обязательное требование, установленное в программе - квартира должна приобретаться у юридического лица. Таким образом, молодые семьи, совершающие сделки с физическим лицом принять участие в программе или рефинансировать заем на льготных условиях не смогут», - подчеркнула Томоровская. Также участники круглого стола высказывали мнение о том, что появление такой программы переориентирует строительные компаний на возведение крупногабаритного жилья, так как согласно статистическим данным средняя площадь квартиры в красноярской новостройке в 2017 году составляла 49 квадратных метров. В завершение беседы представители банков и строительных организаций пришли к выводу, что запуск новой ипотечной программы может привести к росту общего объема выдаваемой ипотеки, поскольку она нацелена на основной потенциальный сегмент ипотечных заемщиков – молодые семьи с детьми. Однако, вероятнее всего этот спрос будет отложенным и реальные оценки насколько велик интерес населения к такой государственной инициативе можно будет дать лишь спустя некоторое время. Напомним, 20 января Министерство финансов РФ опубликовало официальную информацию о том, что одобрило участие «АИЖК» и 46 финансовых учреждений в программе льготной ипотеки для семей с детьми. Утвержденный лимит средств на программу составил 600 млрд рублей. Приказом Минфина средства распределены между банками и АИЖК пропорционально поданным заявкам.

Просмотров:177 На круглом столе специалисты ведущих банков и строительных компаний города обсудили вступившие с 1 января 2018 года в силу изменения в программах ипотечного кредитования для молодых семей с детьми, Сообщает НИА-Красноярск.Подробную об условиях и порядке реализации госпрограммы рассказала начальник отдела ипотечного кредитования и продаж Красноярского краевого фонда жилищного строительства Анна Лепешонок. По ее словам, данная программа направлена на поддержку семей, в которых родится второй и/или третий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. По условиям госпрограммы для молодых семей предусматривается сниженная ипотечная ставка 6% годовых в течение трех лет при рождении второго ребенка и пяти лет при рождении третьего ребенка.«В случае если в период действия льготной ставки в семье родится и второй, и третий ребенок, то общий льготный период будет достигать восьми лет. Затем ставка по ипотечному займу фиксируется на уровне ключевой ставки Центробанка на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 2 процентных пункта», - рассказала Лепешонок.Первый ипотечный кредит по данной программе на территории края был выдан уже 31 января текущего года. Кроме того, по этой программе можно рефинансировать ранее выданный ипотечный кредит в случае соответствия заемщиков условиям программы.Специалист в сфере недвижимости Ирина Томоровская в свою очередь пояснила, что выданный ипотечный кредит может быть направлен на приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме на этапе строительства или на этапе готового жилья.«Обязательное требование, установленное в программе - квартира должна приобретаться у юридического лица. Таким образом, молодые семьи, совершающие сделки с физическим лицом принять участие в программе или рефинансировать заем на льготных условиях не смогут», - подчеркнула Томоровская.Также участники круглого стола высказывали мнение о том, что появление такой программы переориентирует строительные компаний на возведение крупногабаритного жилья, так как согласно статистическим данным средняя площадь квартиры в красноярской новостройке в 2017 году составляла 49 квадратных метров.В завершение беседы представители банков и строительных организаций пришли к выводу, что запуск новой ипотечной программы может привести к росту общего объема выдаваемой ипотеки, поскольку она нацелена на основной потенциальный сегмент ипотечных заемщиков – молодые семьи с детьми. Однако, вероятнее всего этот спрос будет отложенным и реальные оценки насколько велик интерес населения к такой государственной инициативе можно будет дать лишь спустя некоторое время.Напомним, 20 января Министерство финансов РФ опубликовало официальную информацию о том, что одобрило участие «АИЖК» и 46 финансовых учреждений в программе льготной ипотеки для семей с детьми. Утвержденный лимит средств на программу составил 600 млрд рублей. Приказом Минфина средства распределены между банками и АИЖК пропорционально поданным заявкам.