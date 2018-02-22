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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:25 Два коммерческих маршрута пассажирских перевозок в Норильске остаются под вопросом
18:11 Житель столицы Красноярского края отсудил у автосалона 400 тысяч за загоревшийся на ходу «Пежо»
18:06 Молодые семьи норильчан с детьми могут претендовать на ипотеку с пониженной ставкой. В Красноярске прошел круглый стол на тему «Ипотека под 6% - это реально!»
17:19 Ученики норильского полицейского класса побывали на уроке мужества у стражей порядка и воинов–интернационалистов
17:05 В полиции Норильска прокомментировали сообщение о якобы убийстве собаки
16:42 В первые дни марта в «Арене» пройдет весенняя благотворительная ярмарка «Подарошная». Все вырученные в ходе нее средства пойдут на оплату очередного курса реабилитации Владу Якушеву
16:31 Житель Таймыра может лишиться свободы за браконьерство. Полицейские задержали крупную партию незаконно добытых осетров
16:30 25 февраля в городском бассейне пройдут соревнования по дайвингу, посвященные Дню защитника Отечества
16:16 «Решение социальных проблем бизнес-моделями» обсуждали за круглым столом предприниматели Норильска. Встреча прошла в конференц-зале норильского многофункционального центра.
16:02 Юношеская команда «Норильского никеля» переиграла сверстников из «Дины»
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